【本報訊】港鐵近期屢次發生事故，港鐵小蠔灣車廠兩輛工程車近日於車廠內碰撞，工程車輕微受損，惟未有向傳媒通報。港鐵回覆查詢時稱，初步調查顯示，負責調度車輛的職員未有留意前方一輛工程車的位置，導致有關事故。機電署稱已要求港鐵調查及提交事故報告。

港鐵表示根據記錄，本周一早上約8時半一輛工程車於小蠔灣車廠調動時，撞到另一輛鄰近停放的工程車，當時該輛工程車正慢速行駛。事後兩輛工程車輕微受損，事件中沒有人受傷，未有影響當日機場快綫或東涌綫列車服務。

機電署要求提交報告

港鐵稱初步調查顯示，負責工程車調度的職員未有留意前方其中一輛工程車的位置導致事件，工程人員事後詳細核查及維修有關工程車，並向相關政府部門滙報事件。港鐵已按程序即時暫停涉事員工的車輛調度職務，並提醒車廠所有調度人員須留意相關情況。

有傳媒引述消息指，涉事兩輛工程車由車長人手操作，車速較慢，事發地點沒有行車訊號，需由車廠內的車務控制中心協調。

事故發生地點於道岔位置附近，因調度出錯令首輛工程車未有行駛到指定位置，當另一工程車行駛同一道岔時便發生碰撞，事故不排除涉及人為疏忽。

機電署回覆本報查詢指根據初步資料及調查，事發時兩輛工程車調度時，其中一輛工程車以手動模式駛過涉事道岔位置，與已停在道岔口附近的另一輛工程車碰撞。

署方稱已要求港鐵就人為因素、設備損壞及工程車運作程序等調查及提交事故報告，並制訂改善措施防止同類事故再發生。

另外，港鐵回覆指為配合東鐵綫過海段工程，本月30日將會第四次暫停來往旺角東站至紅磡站的列車服務，並呼籲乘客應預早規劃行程，港鐵當日會安排免費接駁巴士來回紅磡站及九龍塘站。