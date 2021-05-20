地點：粉麵店

人物：三叔公、溫醫生

「咦，南乳豬手撈？識食喎，三叔公。」

「豬手唔止好食，更含豐富骨膠原，多吃有助保持皮膚青春活力，你知啦，男人唔補好易老㗎。」

「骨膠原即是膠原蛋白（Collagen），乃人體結締組織的重要成份，皮膚的細胞外基質（Extracellular matrix）亦是由膠原蛋白構成。含大量膠原蛋白的食物包括動物軟骨、筋腱、韌帶等，然而，進食膠原蛋白，並不等同就能將其直接轉嫁到皮膚之中。」

「古語有云，吃骨膠原補骨膠原，唔係嘅咩？」

「古語亦有云，食豬蹄補豬蹄，難道你自己的也是豬蹄？在營養學層面，食物中的膠原蛋白其實無異於一般蛋白質，再者，不管膠原蛋白與否，經消化後得出的其實亦沒多大分別。一如其他蛋白質，腸胃會將膠原蛋白分解成胺基酸（Amino acids）然後吸收，故此，就算吃下再多豬手甚至魚翅、花膠，你身體獲得也只會是胺基酸（而非骨膠原），閒時吃些雞蛋、豆腐、牛奶之類其實已能達至同一營養效果。」

「換言之，食物的骨膠原與皮膚並無直接關係。」

「沒錯，皮膚中的膠原蛋白是由成纖維細胞（Fibroblasts）分泌，再結合彈性蛋白和透明質酸（Elastin、Hyaluronic acid，均由成纖維細胞製造）組成細胞外基質，後者讓皮膚飽滿、富有彈性。成年以後，皮膚每年約流失1至1.5%的成纖維細胞（速率因人而異），故細胞外基質亦會隨之遞減，當年紀漸長，皮膚難免會失去年輕時的baby fat和開始變得鬆弛。」

「唉，歲月不饒人……我們有沒有辦法減慢或逆轉臉上老化的痕迹？」

「某些環境因素譬如紫外線、空氣污染、吸煙等會加快成纖維細胞和膠原蛋白退化，所以我們應做好防曬和戒掉吸煙。除了服食骨膠原（其實沒多大用處），坊間亦聲稱能以維他命、視黃醇或其他抗氧化劑來阻止膠原蛋白流失。」

「即是所謂的『抗衰老療法』？」

「它們成效存疑，即使有效亦只是表象而已；人體內在的退化、老化以至最終死亡，根本是自然不過和人類無法抗拒的定律。」

麥煒和 腦神經科專科醫生