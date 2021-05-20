「沒有副作用的藥」，應該沒有人相信吧？因為邏輯上說不通，甚至有些「補藥黨」的嫌疑。不過，事實是不少人選擇相信這些不存在的藥。或者，是選擇受騙。

有一個流行說法，是「中藥無副作用，西藥有。」其實，凡是這種極度簡化的二元分類，一定不會是事實。中藥博大精深，種類繁多。不少中藥要求份量精準，就是要避免出現副作用，甚至是中毒。「無副作用」這種籠統說法，反而是窒礙了中藥的發展。有一些廣告，取巧地形容產品沒有西藥副作用。假如產品不含西藥成份，就自然沒有西藥副作用。

另一個說法是，「天然產品，沒有副作用。」這亦是遠離事實。隨便舉些例子，野生植物不少含有毒素。每年都有人因誤食有毒野菇而入院。還有，所有致命細菌都是天然產物，並非人工培殖，肯定不是有益無害。

藥物的副作用，可以分類為與藥物效用相關或不相關，亦可以分類為影響所有人或只影響特別群組。

有些藥物的作用，如果過量，就成為副作用。糖尿藥可以控制血糖，但亦有可能引致血糖過低，令患者出冷汗、心跳加速、神志不清，甚至死亡。糖尿藥過量，不一定因為處方不當或者誤服。患者可能因為疾病、忙碌、心情影響等，減少了進食，正常份量的糖尿藥，就變成過量。還有不少因素，例如嘔吐、腎功能衰退、藥物相互影響等，都可令日常服用的藥出現副作用。

有些藥，副作用和效用無關，例如傷風藥引致的睡意和收鼻水無關。而這睡意是差不多一視同仁，只是程度不同。

小童、長者、腎病患者、肝病患者、同時服食多種藥物人士，比較容易出現藥物副作用。原因是身體狀況影響藥物的吸收和代謝，令份量難以估計。所以醫生用藥時，會特別留意。比較防不勝防的，是一些難以察覺，或不明原因的副作用。例如抗生素 clarithromycin有機會引致心律不正，但只影響某些可能心臟有先天特性的人士。

電郵：drchengapple@gmail.com

鄭志文醫生