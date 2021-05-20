【死因研訊】

【本報訊】梁凌杰死因研訊踏入第八天，亦是披露證供的最後一天。庭上透露，警方於現場撿取梁兩部iPhone後成功解鎖，令梁生前的網頁瀏覽紀錄、對話及一些行蹤曝光。梁事發前兩天，用Google搜尋「旺角跳樓」、「金鐘跳樓」等關鍵字，並在相簿發現一篇題為「心灰」的隨筆。事發當日，他在工地穿上黃雨衣，跟身後的警察總部自拍，全日他只跟一名女友人聯絡，在危站時互通訊息，還讚對方剪髮後「靚靚」；其間有群組傳來一些與示威有關的訊息，但梁沒回覆，亦不知他是否已看。

早在6.12金鐘衝突當晚，梁在手機寫了一篇題為「心灰」的隨筆，並於6月14日傍晚曾作修改，全文內容為：「惡法殺港，心灰，黑警冷血，林鄭下台。林鄭殺港，黑警冷血，撤回惡法，還港自由。心灰意冷。」

fb轉載「林鄭辭職」帖文

6月13日凌晨，梁用手機在Google搜尋「旺角跳樓2019」、「金鐘跳樓」、「心灰」、「2018跳樓 香港」，並點擊相關的新聞連結。同日近中午12時，他再搜尋「撤回」一詞，並瀏覽香港01一篇題為〈林鄭專訪：若撤回修例 政府無機會證明恐懼不存在〉的新聞。

6月14日傍晚，梁搜尋「返送中」、「反送中英文翻譯」、「反送中英文版」，在相若時間，他用手機拍攝寫有「反送中」訴求的橫額，及事發時他穿的黃雨衣。同一天，他又搜尋「旺角過夜」、「維珍尼亞賓館」、「旺角酒店」等關鍵字，並在當晚使用Google地圖尋找油麻地的路。就在案發日早上，梁在油麻地廟街拍攝了一張保釋紙。

這兩天，梁都在瀏覽器頻繁地瀏覽二手拍賣網及一些與吃喝玩樂相關資訊，又在其fb轉載「林鄭辭職」的帖文、更換「全球集氣反送中 拒為香港送中」相片為封面照片，並對一項2019年6月17日舉行的譴責警暴示威活動表示「有興趣」。

梁的八達通紀錄顯示，他事發當日中午12時37分在港鐵金鐘站出閘，2時38分在統一中心Fusion超市消費；同日早上11時15分至下午2時24分，他曾用手機再拍攝了黃雨衣、橫額及寫上遺言的筆記本相片，顯示他當時仍未走上太古廣場4樓。

下午4時02分，梁於太古廣場4樓工地拍攝三張相片，其中一張是他穿黃雨衣、戴上黑框眼鏡和口罩，跟身後的警總自拍，另外兩張則拍攝了工地外的金鐘道。

早前庭上的證供都指出，梁在工地危站期間不時在看手機，但據警方的調查，梁當日的瀏覽器無任何紀錄，但發現他的相簿內儲存了一張6.16大遊行的文宣，及一幅民陣發起黑衣遊行記者會的影片截圖。

回覆女友人 讚新髮型「靚靚」

案發日梁只有一個未接來電，是他另一部電話打給自己。在整段危站時間內，梁的WhatsApp收到來自群組「3-24-28/5/19越南」、「信義同學會」、「四會廣寧鄉里群」及聯絡人Daisy612的訊息。前兩個群組下午2時或晚上8時，發出訊息籲成員「組團」玩樂或探病。擁有多達112名成員的「四會廣寧鄉里群」在傍晚6時至7時間，則有成員發出陳健波批評政府的影片連結、題為〈今天小島已危殆〉的文章，及一張示威現場的相片。梁並無回覆任何群組。

惟當日5時許，Daisy612向梁發送一張自拍，告知梁她剪了一頭短髮，梁看過相片後，於5時46分回覆：「靚靚。」離世翌日，有人發出訊息，內容為「Marco, WE WILL MISS YOU」。案件將於下周一結案，預料陪審團翌日退庭商議。