規定區議員宣誓的法例今日（21日）正式刊憲生效，去年參選立會被選舉主任DQ的前南區區議員袁嘉蔚，其區議會議席亦由今日起正式出缺。因民主派初選案被還柙的袁，在被DQ前寫下獄中書信，強調即使失去議席，但「我仍然是袁嘉蔚，身份與空間無法完全限制我的意志」，冀南區街坊能繼續守護田灣，「即使我沒有歸期，有天我們終可追回彼此」。

袁嘉蔚於信中提到，在監獄內「看不見天空也看不見海岸線」，偶爾在獄中半夜醒來感到孤單時，「總會翻閱大家的書信，把信中每一隻字，每一句鼓勵到入心坎」，希望居民和願意宣誓、還能「倖存」的區議員同事並肩同行，「縱然我們或許覺得前路崎嶇難走，我們必須要提醒自己：站在人群中，要與自己的精神作伴」。

袁又形容，南區是她其中一個很重要的家，如今即使失去議席，「但我依然是袁嘉蔚，身份與空間無法完全限制我的意志」，她更鼓勵港人繼續守護田灣，她自己亦會「抱著最大的勇氣直視恐懼，挺著胸口，保持心境澄明」，等待着回來的一天，「即使我沒有歸期，可有天我們終可追回彼此」。

寫信給36人信件收集點

區諾軒：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室

譚文豪：旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下7號舖「一日三餐」

王百羽：天恒邨恒麗樓地下

劉頴匡：沙田顯徑邨顯祐樓地下8號

張可森：屯門石排頭路15號翠林花園地下11B號舖（潘智鍵區議員辦事處）

胡志偉：九龍黃大仙雙鳳街16號1樓（鄧惠强議員辦事處）

林卓廷、尹兆堅：九龍彌敦道776-778號恆利商業大廈4樓（民主黨總部，註明寫信給尹或林）

范國威：將軍澳毓雅里9號慧安商場一樓B190室

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下（近H座） 或馬灣大街村中218號地下B室

余慧明：尖沙嘴柯士甸路20號保發商業大廈1603室

伍健偉：天水圍嘉湖+WOO一期251室（關俊笙、林進及侯文健議員辦事處也代收）

岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）

「快必」譚得志、「慢必」陳志全：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）

朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室

岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號

袁嘉蔚：香港仔湖北街12號裕景中心20樓2室

何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）

黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號 （信封毋須註明姓名）

吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）

徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）

其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）

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