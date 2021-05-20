【本報訊】市民前年11月理大圍城期間到油尖旺一帶聚集，圖營救被困校園的抗爭者，四男涉在警方驅散人群時走入後巷被捕，被控暴動及蒙面等罪，昨在區域法院受審。控方指警方就圍堵理大作出部署及呼籲，惟示威者仍然上街，顯然支持校園內人士。當日其中一隊衝鋒隊的指揮官作供，同意辯方所指彌敦道現場或有街坊，即使有人身穿深色衣服走入後巷，也不代表該人曾參與非法集結或暴動。

四名被告學生勞俊坤（23歲）、測量員黃新民（28歲）、客戶服務員連潤發（30歲）、電工鄭信達（40歲）同面對一項暴動罪，控罪指他們2019年11月18日在彌敦道與窩打老道交界附近犯案。黃、連另否認蒙面罪。

控方開案陳詞指示威者11月17日佔領理工大學校園，不同團體人士前往理大附近一帶，明顯支持示威者。警方翌日凌晨約4時在彌敦道開始推進驅散，約百名示威者向警照雷射光、投擲磚塊及汽油彈，又築起傘陣。警方以橡膠子彈驅散時，十多名示威者跑入彌敦道524號吉野家旁邊的後巷，四被告在巷內被捕。控方形容四人在場鼓勵及助長暴動。

同意走入後巷未必涉暴動

當晚擔任衝鋒隊其中一隊指揮官的高級督察林榮發供稱，案發前他的小隊與同袍正支援一隊押解疑犯的機動部隊警員，示威者在救護車附近向押犯的警員掟磚，疑犯結果遭搶走。示威者一直沒退去，林在場觀察數分鐘並舉旗警告後，推進至距人群20多米的適合距離發射橡膠子彈驅散。

辯方盤問林指，片段顯示推進路線曾經煙霧瀰漫，有兩名市民掩鼻經過，問林有否發射過催淚煙。林稱其小隊在涉案時段沒放催淚煙，至於畫面顯示的白煙是甚麼則謂沒印象，當時他戴了防毒面具，感受不到有否催淚煙。法官林偉權指，片段顯示現場有「嘭嘭」聲，能否幫助林回憶？林稱當時街上頗嘈吵，他不肯定片中的「嘭嘭」聲是否開槍聲。辯方指現場可能有街坊，即使有人身穿深色衣服走入後巷，也不一定代表該人曾參與暴動。林同意稱「冇錯」。

大專女生郭凱盈（20歲）原承認暴動及管有物品意圖損壞或摧毀財產等四罪，她昨重新答辯，否認控罪，其案件將分拆處理。聆訊今續。

案件編號：DCCC376/20