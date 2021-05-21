警方前年1月21日在沙頭角塘肚坪村搗破製毒工場，檢獲市值約3,600萬元的可卡因，拘捕來自哥倫比亞的製毒漢和負責監督把風的兩名本地男子。三人承認製毒罪，今在高等法院判刑，兩名本地男子判監20年8個月，哥倫比亞漢則由於提供口供協助控方，獲額外減刑，入獄19年9個月。

被告林靖峰（23歲）、葉偉海（28歲）和Noriega Martinez Jose Luis（40歲）承認製造危險藥物罪，警方從製毒工場搜獲18.9公斤固態加液態可卡因及5.1公斤可卡因鹽酸鹽，另檢獲71桶化學品和爐具、磅等工具。

根據三人招供，Noriega Martinez Jose Luis是落手製毒者，來自哥倫比亞，一個中國男子以美金20萬元請他來港製毒；被告葉偉海受大陸男子委託，負責把風和監督哥倫比亞被告，葉找來林靖峰一起工作，各可獲港幣10萬元，他們和哥倫比亞被告靠平板電腦程式翻譯溝通。

辯方主要以及早認罪為求情理由，Noriega Martinez Jose Luis的大律師指他來自「可卡因之都」，以往也曾參與毒品交易，退出後做汽車維修為生，直至顧客請他來港製毒，他自言是受哥倫比亞當地環境的壓力引致犯案。

法官李運騰判刑時指，涉案製毒規模大，但時間不長，以31年為量刑起點，認罪扣減三分一。哥倫比亞被告來港犯罪，起點提升兩年，不過他提供口供協助控方，雖然控方最終沒有使用，但亦可額外減刑，連同認罪扣減4成。

同案另有一被告劉旭亮（28歲），他從毒品工場駕車到附近後被捕，警方從該處另一輛車檢獲811克可卡因鹽酸鹽，市值約100萬元。劉承認販毒罪，判監14年4個月。

【案件編號：HCCC14/21】

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