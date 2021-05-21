前年11月警方圍攻理大期間，兩名少年報稱不適由理大送院，其間涉向警員謊稱沒帶身份證，最終被揭發藏在鞋內。兩人被控有意圖而提供虛假資料及企圖誤導警務人員罪，其中15歲少年否認控罪受審。案件經審訊後，裁判官葉啓亮今裁定少年兩罪罪成，惟考慮被告年輕，被揭發後將事件和盤托出，對警方影響輕微，下令先索取感化報告及社會服務令報告，將案押後至6月7日判刑，准被告保釋候判。

現年17歲的李姓被告，被指於前年11月21日，在救護車上向警員23583陳鈞賢（譯音）訛稱沒帶身份證。同案另一名被告鄭啟駿（18歲）早前已認罪，被判18個月感化令。

警未施警誡便查問 官指非懷惡意允口供呈堂

辯方聆訊時反對將被告未經警誡下的招認口供呈堂，引述案例指，年幼被告未必明白作出招認的後果。葉官今裁決時指，警員要求被告出示身份證，並非因懷疑他犯罪，而是所有離開理大的人士都需要出示身份證作登記。葉官解釋，警員不會知道被告的答案會招致任何控罪，亦已解釋他們當日只負責拘捕，認為警員並非懷有惡意地不作警誡，接納有關招認為呈堂證供。

辯方早前質疑，陳姓警員的供詞沒記錄查問內容，只記錄了被告答案。葉官接納警員解釋指當時因時間倉促，口供只記錄了被告答案的大概意思，並非正式會面紀錄。葉官續指，陳只負責拘捕工作，另一警員58470李安輝則負責調查，故他沒將與被告的對話詳細記錄，實是可以理解。

葉官指，雖然被告選擇不作供及不傳召證人，法庭並不會因而作出對他不利的惴測，惟辯方並沒提供證據反駁控方案情。

辯方求情指被告遭圍困數天 精神脆弱

對於辯方指被告自稱沒身份證只是如實陳述，惟葉官不接納有關說法，指警員曾多次以不同方式查問，認為被告必然能理解問題並非指他「身上有冇」。葉官續指，被告的背囊內沒有身份證，而其身份證在另一被告鄭啟駿的鞋中搜出，認為他明知身份證藏在他人鞋裏，卻刻意隱瞞誤導警方，意圖逃避刑責，裁定他罪名成立。

辯方求情時強調，被告案發時只有15歲，離開理大時已被圍困數天，精神較脆弱，最終在朋輩影響下作出不智決定；希望法庭考慮被告被揭發後即時和盤托出，事件對警員影響輕微，建議法庭先索取感化及社會服務令報告。

被告將卡片藏在鞋內 ：咁警察咪拉我哋唔到囉

控方案情指，被告在查問下願意透露其中英文姓名、身份證號碼及出生日期，他亦透露理大內有人教他們將涉及個人資料的卡片藏在鞋內，以便向警方隱瞞身份。被告自言與鄭商量後，決定將卡片藏在鄭的鞋內，「咁警察咪拉我哋唔到囉」。

辯方於聆訊時指，兩名警員的口供一模一樣，質疑是否「夾過」。警員陳鈞賢承認「夾過時間呢啲基本嘢」，並一同「組織」兩被告提及將身份證藏在鞋內的說法，認為這是他們所表達的意思後，才記錄在紀事冊上。

【案件編號：KCCC825/20】

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