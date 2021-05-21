仍在北京訪問的終審法院首席法官張舉能，昨獲中國司法部部長唐一軍接見。唐一軍向張指，兩地司法界一直保持良好合作交流，冀進一步加強溝通、「深化交流」，又向張表示「當前我們正深入學習貫徹習近平法治思想，堅持黨的領導」。張回應稱，期待推動香港司法界與司法部進一步加強交流合作。

「公正司法、全民守法」

據中國司法部網頁發文，曾表示中國憲法當然適用於香港的唐一軍向張舉能指出，「當前我們正在深入學習貫徹習近平法治思想，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，依法治國、依法執政、依法行政共同推進，法治國家、法治政府、法治社會一體建設，統籌推進科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法，不斷開創全面依法治國新局面。」

唐希望兩地「共同為全面、準確、有效實施憲法、《基本法》和香港《國安法》，推動『一國兩制』事業行穩致遠，維護國家主權、安全和發展利益」貢獻力量。張舉能就感謝司法部關心和支持香港司法機關，期待兩地聯手促進內地與香港法治進步。

賀榮指中國智慧法院成效顯著 張舉能：值得參考

另外，張舉能昨亦與國家一級大法官、最高人民法院常務副副院長賀榮會面。席間雙方交流過知識產權司法保護合作、智慧法院建設等課題，張亦參觀了最高人民法院知識產權法庭和北京互聯網法院。

賀表示人民法院近年「着力建構中國特色、世界領先的互聯網司法新模式，取得顯著成效」；張就回應稱，人民法院智慧法院建設成效顯著，國家知識產權司法保護取得充足發展，值得香港司法機構參考，未來要加強與人民法院在相關領域合作。

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