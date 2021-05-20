【本報訊】警員12665張建成昨在庭上供稱，當天發現其中兩名受審被告時，聞到他們身上有汽油味，即使其中一人被發現時身處廁所，亦對其他氣味沒有印象，堅稱「淨記得汽油彈味」。辯方大狀聞言質疑：「你冇受過嗅覺訓練㗎嘛？」

辯方：你冇受嗅覺訓練？

張昨稱當日在涉案大廈2樓男廁的廁格發現本案第三被告丘建威，並指他身上散發濃烈汽油味。丘的代表大狀問張，當時廁所是否「濕濕地，地下有水」，張形容廁所「乾淨」。大狀再問在廁所內有否聞到尿味、清潔劑味或丘的汗味。張稱對廁所氣味沒有深印象，「我淨記得汽油彈味」。

大狀追問張聞到的「汽油味」是甚麼氣味，張回應就如油站散發出的氣味。大狀追問那是汽油、柴油抑或石油汽味？張稱不知道。大狀指，「係啦，你冇受過嗅覺訓練㗎嘛？唔係聞嘢特別叻啦？」張僅稱「正常呼吸，聞到味囉」。

辯方指，被告身上衣物經化驗後找不到任何助燃劑，問張：「你仲堅持係廁格聞到汽油彈味？」稱汽油彈可由不同成份造成，「你以為汽油彈就有汽油味呀」，指張說丘身上有汽油味全屬虛構，張否認。

法官葉佐文也質疑，既然張甫遇見丘便聞到濃烈汽油味，為何不盡快撿取丘的衣物化驗？張僅稱沒收到指示。葉官反問：「咁你有無請示吖？講緊六個鐘你都冇咁做。定係你唔記得佢身有陣咁嘅味？」張只謂沒請示上級，葉官聞言謂：「你唔好重複我個問題啦！我梗係知你冇咁做，就係問你點解嘛！」張沉默良久，終稱：「唔好意思，我真係冇呢個諗法要去請示。」