因10.1集結案被還柙的支聯會副主席何俊仁，日前接受訪問時直言，若果今年市民到維園悼念六四，當局「可能會大批拉人」，故此他呼籲港人「要靈活啲應對今年嘅情況」，「最緊要個心仲喺度」。而八九學運領袖王丹亦建議港人，今年六四在家中窗台點起蠟燭，「讓整個香港，成為燭光城市」。

YouTube頻道《看中國》發表何俊仁入獄最後一次專訪影片。何表示，法治和司法獨立都很脆弱，現在的香港只是相對最差的時候，將來可能更差，而且越來越「大陸化」。

提醒市民靈活應對嚴峻情況

被問到今年六四、7.1上街可能被捕時，何直言到維園悼念的人有很大風險，「如果（六四當日）真係企出嚟，啲市民仲係企出嚟悼念六四喺維園，今年可能會大批拉人，好清楚」他指出，以往自己被控未經批准集結，一般只罰款了事或社會服務令，如今初犯也即時入獄4至6個月。他估計，北京可能下達了「死令」，要求電視螢幕上不能出現在維園舉辦悼念六四集會畫面。

何俊仁再三提醒有意上街的人想清楚，「呼籲大家要靈活啲應對今年嘅情況」，形容現時與戒嚴差不多，所以「我哋唔係話永遠都要咁做，但今年係好嚴峻個情況」，例如改為其他地方舉行、在網上舉行，「最緊要個心仲喺度」。

寄語港人堅持存希望

最後何寄語港人：「最緊要堅持落去，保持住希望，相信正義最後會勝利，人係最後應該得到自由同埋解放」，而且要「有勇氣講真話」。

王丹建議港人六四在窗台點燃燭光

王丹透過其Facebook專頁發文表示，估計今年維園六四晚會「是不會被允許舉辦了」，不過「我們不能讓這道香港最美麗的風景熄滅」，故建議港於六四當日，「在自己家裡的窗台上，點燃一支蠟燭」，「讓整個香港，成為燭光城市，向全世界展現『永不忘記，永不放棄』意志。」

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