涉區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》今日（21日）將正式刊憲生效，特首林鄭月娥昨日已簽署《條例》，林又稱，今次修例是「為維護『愛國者治港』原則踏出重要一步」，亦有助一國兩制貫徹實施。根據條例規定，區議員需要宣誓擁護《基本法》及效忠特區。

新民主同盟輪任召集人、大埔區區議員任啟邦今早接受電台訪問表示，新民主同盟18名區議員，已有一半因不同理由辭職，餘下9人全部會宣誓。

任啟邦指新民主同盟作出決定時曾衡量風險，指該黨過往一直注重扎根地區，以地區工作為主，「唔係話好似最前嗰班朋友咁樣，嗰條線（紅線）未必會過得到」，故認為問題不大。

任續指，之前參加區議會選舉時曾簽確認書，認為與宣誓要求大致相若，包括擁護《基本法》、效忠特別行政區等，指簽署確認書後亦能「入閘」參選甚至成功上任，惟他指不清楚紅線「究竟點畫」，舉例指曾參與初選或協助初選者會否被DQ，以及提出與政府相反意見是否屬「損害國家或香港整體理益」等，認為難以掌握。

新民主同盟譚凱邦、范國威及鍾錦麟等因涉初選案，2月至今一直被還押，兩人均已辭任區議員，譚凱邦充亦已退黨；新同盟西貢區議員黎銘澤及范國威前議助胡耀昌亦因拒絕宣誓，已辭任區議員。退出新民主同盟的黎銘澤指，面對極權打壓，需要有站出來說「不」的人。

自由黨楊哲安稱宣誓挽區會聲譽

中西區區議員、自由黨楊哲安在同一節目表示，過去一年有區議員聲言要調查警察、侮辱官員，認為引入宣誓要求可令區議會「重回正軌」，挽回區議會聲譽。他指近月中西區區議會已出現4張空凳，據他所知至少2名區議員辭職，有1人流亡，他對於維持足夠在席議員人數開會感到壓力，希望政府盡快講清楚補選安排。

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