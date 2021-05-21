疫情重創本港經濟，港府拒向市民回水，卻擬分期推出5,000元電子消費券，措施被質疑傾斜大財團，忽視未有安裝電子支付系統的小商戶和消費者。民主黨於過去一連4日走訪九龍西區7個室內街市，訪問了約140個檔販，結果有66%檔販拒安裝電子支付系統，主因包括操作困難、賬戶不能即時過數和系統手續費過高。另外，有75%人認為電子消費券不會有助街市商戶提高生意額，87%人促政府改向市民派發現金。

政府擬向市民分期派發5,000元電子消費券，暫定暑假起讓市民申請。民主黨就此一共訪問了140個於九龍西區街市售賣乾濕貨的檔販，調查結果顯示，逾90個檔販不願安裝電子支付系統，主要原因包括不懂操作、賬戶不能即時過數和平台收取的手續費過高等。

魚販劏魚「濕漉漉」難操作器材

深水埗區議員鄒穎恒指，不少魚檔負責人均表示操作上有困難，「劏完魚隻手濕漉漉」，再操作手機等電子器材收錢費時失事。加上不少電子支付平台的手續費高，以八達通公司為例，需向商戶收取1.5%的交易手續費，收入亦不能即時過數，影響商戶的現金流。

政府雖於去年起推出資助計劃，向食環署轄下街市每個檔攤提供5,000元資助，安裝非接觸式付款設備，但成效不彰。調查結果亦反映，檔販欠誘因安裝電子支付系統，75%檔販認為電子消費券不會有助街市商戶提高生意額，因消費者已習慣以現金交易，不少長者都沒有智能手機。

區議員批政策離地

九龍城區議員馬希鵬指，據他現場觀察，少於三分之一的街市檔販已裝設電子支付系統，而顧客使用率亦偏低。他引述部份已安裝系統的商戶表示，平均每月只得數百元消費額。調查指，87%受訪檔販認為，政府應直接向市民派發現金。

馬希鵬批評，電子消費券政策離地，疫情下濕街市生意受打擊，商戶欠誘因和支援加裝電子支付系統，變相未能受惠於消費券帶動市民消費的成果，應改為直接派發現金。他建議，政府應與電子支付平台商爭取降低行政費方案，降低檔販經營成本，並透過大規模宣傳，協助長者使用拍卡式的電子支付工具，有助長遠令電子支付系統普及化。

民主黨表示，今午起將設立電話專線96369519，專責支援街市檔販使用電子支付系統，有需要人士可致電或透過WhatsApp或Signal求助。

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