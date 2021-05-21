自廣播處長李百全上任後，頻頻出手整頓港台，閹割王牌節目《鏗鏘集》之外，更加入政府製作的《選委界別分組面面觀》節目，被指有違港台「持平」原則。不過，此類節目料陸續有來。商務及經濟發展局與港台向立法會提交的最新文件透露，港台將推出新的「節目規劃策略」，加強製作或播放認同「一國兩制」和了解社會國家的節目，包括購買內地製作的相關電視節目。

港台亦將會推出新節目《談規劃．論選舉》，向公眾介紹「十四五規劃」及「完善選舉制度」的詳情。人事方面，港台亦計劃增加行政主任職系人員，以協助執行《檢討報告》中有關人事和財務等方面的建議。

播內地節目講一國兩制 稱履行《約章》公共使命

港台由上月底起播放政府製作的《選委界別分組面面觀》，由特首林鄭月娥擔任節目主持，與不同界別分組的嘉賓對談，探討全國人大常委會「完善選舉制度」的內容。

商經局和港台向立法會資訊科技及廣播事務委員會提交文件，透露為進一步履行《約章》中的公共使命，港台將會推出新的「節目規劃策略」，加強製作、播放認識「一國兩制」和了解社會國家的節目，包括購買內地製作的相關電視節目。

港台亦指，將於電台及電視同步推出新節目《談規劃．論選舉》，透過官員的訪談，向公眾介紹「十四五規劃」和「完善選舉制度」的詳情。

翻查港台網頁，節目內容為「從國家『十四五』規劃到完善選舉機制」，又指「讓港人更能掌握當前的發展脈搏」，不過未有列明播放日期。

港台明言，為增加市民對「一國兩制」及其在香港實施情況之認識，並培養市民對公民及國民身份的認同感，港台將製作和播放更多這方面的節目。

港台續指，當中包括正在播放的特備節目《世紀長征》，闡述過去100年中國近代歷史；港台亦分別與教育局及民政事務局合辦《學界菁英問答比賽》和《青少年制服團體菁英問答比賽》，讓年輕人加深對祖國認識。另外，港台剛於月初推出的電台節目《灣區生活一小時》，則讓市民加深了解大灣區各城市的生活文化。

空降前行政署長任顧問 稱屬短期兼職合約 預告再開職位

上月中，港台空降前行政署長蔡潔如、商經局前助理秘書長（通訊及創意產業）張恩慈擔任高層；蔡潔如出任「廣播處長顧問」，而張恩慈則為高級管理層（特別支援）。港台在文件透露，「廣播處長顧問」為短期兼職合約職位，協助廣播處長落實《檢討報告》中關於編輯管理、投訴處理機制方面的建議。

港台又指，現已開設數個職位，包括政務主任、行政主任、娛樂事務管理主任等職位，擔任支援工作。港台亦正計劃增加行政主任職系人員，以協助執行《檢討報告》中有關人事及財務等方面的建議。

5電視台將會與港台分享奧運精華片段

政府早前宣佈，已購入東京奧運電視轉播權，交由本地5間電視台播放，包括TVB、ViuTV、奇妙電視、有線電視和Now TV，港台不獲轉播權。當時林鄭月娥解釋，因港台沒有能力在短時間內張羅器材和人手。

港台在文件中指，5間電視台已決定參與奧運的轉播安排，「所以實在無須再動用公帑，要求港台進行同樣的工作，否則會構成資源重疊」。港台指，5間電視台將會與港台分享精華片段，與相關電視台商討具體安排詳情會適時公布。港台亦會製作奧運相關的節目，匯報本地運動員成功獲取奧運資格的情況。

文件指，5間電視台已決定參與奧運的轉播安排，「所以實在毋須再動用公帑，要求港台進行同樣的工作，否則會構成資源重疊」。港台指，5間電視台將會與港台分享精華片段，與相關電視台商討具體安排詳情會適時公佈。港台亦會製作奧運相關的節目，匯報本地運動員成功獲取奧運資格的情況。

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