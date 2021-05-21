曾是世界公認最具挑戰性的跑道之一，今天搖身一變成為空中花園。興建於舊啟德機場跑道的「啟德空中花園」今日正式開放，這個號稱是全港首個建於波浪形隔音屏障的空中花園，全長約1.4公里，佔地約兩公頃，並以航空為設計主題，重塑昔日啟德機場的集體回憶。

位於承豐道的「啟德空中花園」，北面連接將來落成的都會公園，南面接駁郵輪碼頭及跑道公園等。花園設計以航空概念為主題，其中園景平台的形狀結構模仿飛機機身及機翼造型，部份地磚亦採用錐形圖案，重塑啟德滑行道的舊情景。北面的半月形園景廊亦參照機橋的設計，連同南面的園景廊，共劃分春、夏、秋、冬4個區域，種植逾80種樹木和灌木。

空中花園沿啟德前跑道設計，平台兩端可見「13」和「31」兩組數字，因昔日飛機在啟德機場升降的兩個磁方位分別為135度及315度，故啟德跑道以13/31命名，亦曾是世界公認最具挑戰性的跑道之一。

此外，空中花園設有3個架空廣場，分別為花園廣場、草地廣場及噴泉廣場，並設露天劇場供作休閒娛樂活動。有關「啟德空中花園」的資料及前往方法，可瀏覽網站。

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