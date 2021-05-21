巴士班次因疫情期間客量減少而削減，惟灣仔區議員表示，疫情放緩下市民需求已增加，但運輸署在沒有諮詢下，批准新巴城巴於下月4日後停辦來往大坑至中上環的5B特別班次，並於昨日（20日）只以電郵形式通知區議會，議員形容做法鬼崇，經抗議後，署方決定暫緩停辦事宜。

灣仔區議員楊雪盈、麥景星及民間組織公共運輸研究組主席韓家謨今日（21日）到運輸署遞信，要求署方交代事件。信中表示，區議會於兩日前（18日）舉行發展、規劃及交通委員會，惟會上署方從未提及會停辦5B特別班次。文中又指，服務大坑的2號及5X巴士已被永久減班，而5B特別班次可補足服務空隙，切合社區需要。

爭取四、五年 削班未解釋原因

麥景星認為，署方故意隱瞞，不止沒有諮詢市民，亦不作通知，只以電郵交待，亦沒有解釋原因，批評其「靜靜雞cut晒巴士路線」，要求署方做好諮詢工作。

韓家謨則指出，2號及5X班次相差30分鐘， 而在4月尾的調查發現，5B特別班次在大坑的客量約為40人，又指此班次已爭取了四、五年才加開，形容是便民措施，停辦對沒有鐵路交通的大坑居民不便，又批評署方不諮詢是不尊重議會。

楊雪盈認為，署方以疫情為由，縱容新巴城巴削減班次；她又指出，新巴城巴加開來往九龍至港島東班次，質疑巴士公司為開辦利潤較高的路線而削減港島巴士線，批評署方沒有把關。

她續稱，疫情放緩後居民需求增加，而若以疫情期間的客量數據為由去停辦班次，做法不公。

候車時間將增至40分鐘

楊雪盈又稱，因來往大坑及中上環的巴士班次疏落，若欠缺5B特別班次，候車最長需要40分鐘，或徒步約15分鐘到天后站，惟路程沒有遮擋，在夏日對居民，尤其是長者甚為不便。當區居民梁小姐亦稱，因候車時間長，有時會搭的士到金鐘，但指「唔係人人可以搭的士」。

運輸署中西區高級運輸主任傅定康接信，傅稱已決定暫緩停辦5B特別班次，時間不少於1個月，並承諾與巴士公司商討。他又指，此班次於去年12月以試辦3個月形式開辦，惟楊反駁稱因正值疫情，數據難以作準，故最終並沒設3個月期限。

楊要求與署方於6月開會，商討新巴城巴重組港島區路線的諮詢安排及原則等事宜。《蘋果》正向城巴新巴查詢。

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