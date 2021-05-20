【本報訊】警務處國安處長蔡展鵬涉光顧無牌按摩院，網傳涉事按摩店是灣仔區VIET SPA，事後疑改名經營，相關資料曾出現在色情網站141，而該無牌按摩院背後老闆身世曝光，他涉經營無牌骨場逾十年，在灣仔操控至少三間按摩院。至於前身為sex141的淫網，改名go141復活，身在獄中服刑的集團主腦陳豹智竟能遙控淫網集團，令人質疑懲教署監管不力。

懲教：會配合其他部門調查

據VIET SPA商業登記顯示，其業務性質為「沐足、頭肩頸、纖體豐胸美容、子宮卵巢淋巴水療推拿」，2018年開業，老闆姓胡，法庭紀錄顯示與胡同名同姓人士，曾於2011年及2016年兩次被控經營無牌按摩院。

記者發現胡在灣仔操控至少三間按摩院，除VIET SPA，還包括譚臣大廈的越南下龍灣 Spa及駱克道427號的健美坊Healthy Beauty Square。記者昨到三店查看，已易名的VIET SPA和健美坊店內無人。越南下龍灣 Spa沒人應門，卻有濃烈鄉音女子接電話稱「冇做啦」，問到是否認識「胡老闆」，她說「唔知」。

警方日前聲稱警方3月下旬巡查灣仔區一間無牌按摩店，疑有人經營色情場所並設賣淫服務，行動中拘六名持本港身份證女子，但在場的蔡展鵬未被拘捕。當時警方指未發現蔡涉不道德或違規行為，又強調光顧無牌按摩場所沒違法，目前等待律政司指示決定下一步行動。就當日被捕六女子是否已獲釋，還是被落案控告，警方仍未回覆。

就身在獄中服刑的色情網站主腦陳豹智竟能遙控淫網集團，懲教署稱：「署方會全力配合其他執法部門的調查工作，相關在囚人士現正被隔離調查。」關注囚權的邵家臻指懲教署監管措施相對嚴格，相信今次是「道高一尺魔高一丈」。