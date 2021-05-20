前特首梁振英與特首林鄭月娥就土地開發政策隔空交火，外界已當作是明年特首選舉前哨戰，而「梁粉」張志剛昨日再出招撰文，直指林鄭視作任內重大土地項目的「明日大嶼」只是空殼，不知何年才完成，顯示梁陣營針對林鄭出招。有專業界人士直言，表面上看梁陣營似乎攻勢凌厲，但不要忘記林鄭始終是特首，她可以還招的空間好大，而且可以即時動用政策反擊，誰可佔上風仍是未知數。

專業界指林鄭有招可還

該專業界人士指，早前盛傳中央駐港機構將於7.1前後落區，探訪劏房、公屋住戶等基層市民，可知解決市民房屋居住問題，已成北京考慮下屆特首人選其中一個重要因素，看到梁振英、張志剛等不斷質疑現屆政府土地政策，再力推梁任內提出在郊野公園邊陲地帶建屋策略有效，可在短期內增加住屋土地，「可見梁陣營係針對『明日大嶼』遠水救唔到近火，佢哋提倡方法可以短期見效，呢個比林鄭嘅『明日大嶼』優勝」。

不過該專業界人士同時提醒，林鄭始終是特首，「手上有政策有工具可以用」，要「做啲嘢」絕不困難，他就以政府上星期宣佈以《收回土地條例》，收回三幅位於粉嶺及元朗私人土地作資助房屋發展為例，「政府要做嘢，增加起公營房屋方法有好多，只係以往唔會輕易用，但林鄭要用亦冇話唔得」，例如今次收回土地中包括祖堂地，以往為免鄉事有意見，大多不會涉及，但今次明顯沒有考慮有關因素。

他更預期港府未來可能用更多不同手法，收回土地發展資助房屋，以示林鄭面對短期增加土地供應問題一樣「好打得」。

季陶

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