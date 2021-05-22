本港正邁向「清零」，但今日初步確診的39歲印傭，若確診很大機會是本地個案，顯示社區仍有傳播鏈。呼吸系統專科醫生梁子超表示，需為該印傭進行抗體測試，若結果呈陰性，以及發現其病毒量上升，顯示是新近感染，可能是有來港印傭走漏入社區造成傳播。他又指，過去一個月印尼輸入個案最多 批評政府外防輸入政策「做一半唔做一半」，容易走漏個案入社區。

本港連續多日沒有本地感染個案，不少專家指本港正向邁向清零。不過衞生防護中心傳染病處主任張竹君 表示，若今日初步確診的39歲印傭最終確診，很大機會是本地感染，顯示社區仍有傳播鏈，難說已徹底「清零」 。

若印傭抗體檢測呈陰性屬新近感染

梁子超表示，該印傭的Ct值是有約30，病毒量非很高，需為該印傭進行抗體測試及再抽樣本做核酸測試，若抗體檢測呈陰性，以及病毒量上升，顯示新近感染。因外傭一般與自己族群一起活動，不排除有來港外傭突破防疫安排走漏入社區，或潛伏期特別長，於社區衍生傳播鏈。雖然全港外傭正進行第二次強制檢測，但未必能找出所有個案。

若該印傭抗體測試呈陽性，顯示已感染了一段時間，需研究是否之前在港感染，因本港之前有多宗零星個案；又或是早於2月來港前已在印尼感染，屬復陽個案。

過去1個月印尼輸入個案最多

梁子超批評，現時政府外防輸入政策是「做一半唔做一半」，根據衞生防護中心資料，過去4周最多輸入及可能本地個案來自印尼（31宗），其餘依次是尼泊爾（20宗）、印度（13度）及菲律賓（8宗）。除印尼外，因來自其餘三個地方的旅客已不可入境，所以現時印尼對本港構成最大輸入病毒壓力。

他指，本港曾發生在檢疫酒店交叉感染，政府應進一步加強外防輸入措施，包括要求外傭來港前自我隔遑14日、抵港後在機場或在檢疫酒店要做抗體測試，才能確定是否已受感染，「經常走漏啲復陽個案入社區」。他認為應安排來自高風險地方，如印尼旅客入住隔離營，減低在檢疫酒店交叉傳播風險。

他指，雖然印尼輸入個案帶變種病毒不多，「唔係無變種病毒就無問題，做唔到就清唔到零」。

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