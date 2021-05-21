【本報訊】主恩會在2012年大幅修改會章，確立陳偉民是永久董事，其他董事任期為兩年，連任不可超過連續兩屆。此外，原本不設限制的會員人數，減至僅得120名，變相限制僅少數會員有權投票。香港會計手足工會主席吳浩謙認為做法不妥，令少數人掌握更大權力，「永遠都係嗰班人去控制，其實會失去咗公信力」。

違教會利益可除籍

陳偉民承認，他本人2012年與伍維新牧師修改會章，稱當時正物色接班人，為了交棒順利成為永久董事，「如果兩年就換一屆（董事）嘅話，可能我兩年或者四年就要離開，如果咁嘅話，教會可能運作得唔暢順，而且係唔能夠過渡」。至於為何收窄會員投票權，他解釋：「英文我好差，我英文好差，咁呢方面我被蒙蔽，真係唔好意思。」

主恩會2021年再修改會章，雖然將會員人數變成無限制，但就將會員分成兩個等級，普通會員（Ordinary Members）沒有投票權，核心會員（Core Members）才有投票權，要成為核心會員必須受浸五年或以上、是教會的領袖、經常參加崇拜、持續奉獻。換言之，教會仍限制只有少數人可投票。教會又新設條款，任何會員的行為若不利或違反教會利益，經董事會調查後，可開除會籍，沒有必要提供原因。