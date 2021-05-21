【本報訊】47名民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，32人還柙。天文台本月錄得破紀錄七日「熱夜」，囚權組織石牆花昨發起「十萬火急行動」聯署，籲公眾關注監獄酷熱問題，短短三小時已有一萬人簽名，截至昨晚11時，已有24,799人聯署。身在獄中的尹兆堅近日熱得全身長熱痱；快必譚得志則指，收押所人滿為患，獨立囚室需二人同住，酷熱天氣下囚友易鼓譟。

倡允家屬提供退熱貼

尹兆堅fb小編表示，獨立還柙的尹待在不足百呎、沒風扇的囚室，30℃多高溫下汗流如注，焗出一身熱痱，「入面好熱，出晒熱痱，惟有硬頂」。小編指，「倘大家收到阿尹回信，看到紙上有水迹不用懷疑，是阿尹的汗水」，並上載「見字飲水」畫作，提醒「天氣開始變熱，大家真的要注意身體，見字飲水」。

快必譚得志指，近日半夜總熱醒，「冬天最多都只係幾日氣溫驟降，會凍醒；但夏天呢，就日日都係咁熱，晚晚都會熱醒」，而荔枝角收押所人滿之患，「單人倉都變做劏房，住兩個人，可想而知而家幾咁擠迫」。

「石牆花」創辦人邵家臻，昨傍晚6時於網上號召聯署要求懲教改善酷熱環境，希望募集10萬簽名，短短三小時獲一萬人簽名，「希望以眾志成城嘅力量，令懲教署被（熱力）溶化，落實改善監房問題」，並建議署方容許家屬提供退熱貼、便攜式電動風扇，及提供飲用凍水、增加沖涼次數、增設抽風設備等。邵形容，囚友為降溫，一般先脫光衣服以濕毛巾抹身，再塗上爽身粉並保持靜止狀態，若仍然「爆汗」便再做一次。市民可到網站https://forms.gle/eNpGEZhP8gnEf1vs8聯署。