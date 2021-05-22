疫情持續下本港失業率高企，不法集團以高薪招聘美容師，疑趁求職者面試及培訓期間，利用後備鎖匙打開儲物櫃，盜去求職者的信用卡資料和電話卡，以購買電子產品轉售套現。警方日前拘捕多人，透露損失金額達350萬元。其中四人被控串謀欺詐罪，今在觀塘裁判法院提堂，四人不准保釋，案件押後至7月16日，待警方作進一步調查。控方透露被騙事主超過10人。

四名被告依次為美容經理陳轀鍶、男侍應蔡祥曦、無業男黃君瀚及男學生馬學良，年齡介乎19至36歲。四人被控一項串謀欺詐罪，指他們於2021年5月18日，串謀欺詐曾嘉欣及李佩禧，即不誠實及虛假地取得兩人的恒生銀行信用卡資料、以及李的安信信用卡資料，作出購買交易，總數為港幣$ 90,211元，藉以誘使該銀行批准支付上述購買交易。

控方申請將案押後至7月16日，待警方進一步調查。辯方不反對押後，並提出保釋申請，但裁判官屈麗雯聽罷陳詞後，不准四人保釋外出。

據了解，兩名事主當日到美容院求職，及後接受培訓，將個人物品存放在美容院儲物櫃內，首被告持有儲物櫃鑰匙。餘下被告有信息往來，內容包括將信用卡資料與電話電子支付裝置連結、指示對方購買產品等。警方當日看見三名男被告在商場徘徊，其間第四被告嘗試購買電話及香煙，但交易最終失敗。

【案件編號：KTCC848/2021】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）