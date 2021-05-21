【本報訊】稅務局女文書助理被指兩度在未獲授權下，登入局方中央電腦系統，查閱前夫的債主資料，被控兩項不誠實取用電腦罪。案件經審訊後，暫委裁判官陳志輝昨裁決指，女被告任職的部門無人出庭作供，法庭無從得知被告分工安排等事宜，缺乏對其工作範圍的認知，令案件存有疑點，裁定罪名不成立。

官指工作範圍不詳

被告黃綺芳（55歲）已遭停職。案發於2016年2月灣仔稅務大樓；事主陳耀智供稱，2013年為被告前夫黎金雷做融資，又借出200萬元，但黎沒還款，事主遂找內地「朋友」追數。及至2016年，黎突邀約他和其妻到二人所住地區飲咖啡，但他從沒向黎透露地址，黎更反問事主：「你唔記得我老婆喺邊度做嘢咩？」事主記起黎曾提及被告在稅局工作，其後向私隱專員公署投訴。

被告案發時負責影印、寄信及文件備案等雜務工作，但同時亦獲發賬戶及密碼，可以查看納稅人資料。稅局職員確認，被告的員工編號在案發期間曾兩度登入系統，並提取兩名納稅人的個人稅務資料；惟因事隔太久，無人知道被告電腦有否因應特定任務而分享給他人使用。陳官裁決指法庭無從得知被告工作範圍，案件存疑點，裁定被告罪脫。

案件編號：ESCC2136/19