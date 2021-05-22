在今日（22日）的疫情記者會上，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，因應廣州荔灣區出現本土病例，港府明天（23日）起不准市民以「回港易」經廣東省免檢疫入境；當局亦指，曾到廣東的入境者須接受14天檢疫和強制檢測，已打針者亦不能豁免。不過，前特首梁振英晚上於社交媒體撰文對有關決定表示質疑之後，政府晚上立即更改有關決定，並將範圍大幅收窄，僅將廣州市荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣列為「中風險地區」。

在今午的記者會，張竹君表示因應廣州市的本土病例，將廣東省列為「中風險地區」，並指港人不能利用「回港易」從廣東省回港，換言之港人從內地返港僅能從機場入境。

然而梁振英傍晚在社交媒體發文，質疑有關決定。梁指只有廣州市出現個案，而全省不能利用「回港易」，對有關決定表示不解，又指澳門僅是對去過荔灣區龍津街道錦龍社區的入境人士，在指定地點實施14日醫學觀察。梁認為，以相關尺度的話，香港與內地將會通關無望。

至晚上10時29分，政府公佈修改有關決定，改為將廣州市荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣列為「中風險地區」，廣東省的其他地方，包括廣州市的港人，在取得「回港易」名額後，可繼續按照指定日期和出入境管制站入境香港。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）