【本報訊】本港一名富商的保安員多年前透過閉路電視，窺見富商的名媛太太換衫並露出乳房及背部，遂掏出手機拍下畫面與同事「分享」。離職多年後，保安身陷財困，聲稱受前同事說服，利用名媛裸照及影片，苛索富豪一億元贖回換衫片。富豪暗中報警，雙方經歷長達三個月談判，三名參與勒索計劃的男子最終在去年愚人節交收當天就擒。他們昨於區域法院認罪，還柙候判。據了解，負責穿針引線協助保安員找上富豪的中間人，在案件提堂後做「金手指」，向控方供出兩名同黨更多犯案細節。

三名被告為拍片保安員黃軒中（51歲）、任職保鑣的中間人徐文傑（46歲）以及負責要脅富商的送貨司機鄺雄光（58歲）。黃與徐曾在富商X的大宅內共事。三人承認去年1月11日至4月1日間串謀勒索X。黃的大狀求情指他並非案件主腦，若欠缺另外兩名被告，根本無法接觸富商X。黃本身亦不認識與X洽談的鄺，可謂愚蠢捲入本案。他於案發前多年拍片，當時無打算犯案，惟終因貪婪和財政壓力，才受徐游說參與本案。

官：案中無主腦 刑責無大差異

代表鄺的辯方大狀求情指，鄺無參與提供名媛裸體片段，亦無份計劃或籌備勒索，望能輕判。徐的大狀則指，徐為控方提供污點證人口供，應可減刑達四成至四成半。據庭外了解，去年4月案發後，案件同月已在裁判法院提堂，惟徐直至今年1月案件轉介至區域法院後，才向控方提供污點証人口供。

法官李俊文認為案中無任何一人屬主腦，因黃提供片段、徐穿針引線、鄺任「前線士兵」聯絡受害一方，三人合力才可犯下本案，故刑責並無重大差異。三人繼續還柙至6月29日判刑，法官預告勢將判監。

案情指，富商X的妻子、亦即名媛Y，其裸體約於七、八年前被偷拍，片長約24秒，可見她脫下裙後只穿內褲行走，上身赤裸約兩秒，其後用手遮掩乳房。去年1月，富豪X收到鄺以陌生號碼發送Y在家中赤裸背部的相片，揚言若X不買回片段，他會高價售予他人。

X扮忙但暗中報警，並着鄺聯絡警方卧底假扮的「私人助理」陳先生。惟鄺翌日質問X指其助手「是幫你還是害你」，威脅若處理不好，會令X名譽受損，又謂「以你的身份，出個好價錢」、「以後我只會跟你對話，其他人只會令事情變得更複雜。一念天堂，一念地獄，想好WhatsApp我」，並苛索一億元。

雙方一度達成交易協議，但鄺稱被人跟蹤，談判暫停。去年3月徐登場加入交涉，X一方最後表示願用一億元買片，雙方約定4月1日早上在中環天星碼頭停車場頂層由鄺與X的「助手」當面交易。最終鄺當場被捕，另兩被告同日亦被捕。黃於警誡下稱，七至八年前拍片並給徐觀看；前年他急需用錢，問徐有沒有辦法，徐提議將Y的裸體片段賣給X。

案件編號：DCCC908/20