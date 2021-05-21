【本報訊】《財政預算案》提出為每個住宅用戶提供1,000元電費補貼，政府表示由下月開始，在連續11個月首日向中華電力或香港電燈的電力住宅用戶戶口，注入80元電費補貼，並在第12個月注入120元，總額共1,000元，超過270萬個合資格住宅用戶受惠，有關措施涉及約28億元政府開支。

分12期發放

新電費補貼計劃的補貼額可與2008年、2011年、2012年、2013年及2020年相關計劃下未用的補貼餘額，以及電費紓緩計劃的援助金額，用作支付戶口賬單所示的電費。任何未用補貼可轉撥至其後月份，用以支付直至2023年12月31日在同一戶口賬單上所示的電費。

兩間電力公司所發出的住宅用戶電費單將反映注入的補貼，用戶如需查詢戶口事宜，可致電中電客戶服務熱線2678 2678或港燈客戶服務熱線2887 3411。新電費補貼計劃的詳情，可瀏覽www.fstb.gov.hk。

另外，政府表示18間大型物業管理公司，已回饋其獲批的「保就業」計劃第二期補貼予其管理的住宅物業，及有住宅單位的物業業主或業主立案法團。18間物業管理公司的回饋金額合共約5億元，佔其獲批的「保就業」計劃第二期補貼約九成半。回饋方式包括有時限的管理費減免，或把款項存入有關業主立案法團或業主委員會的獨立銀行戶口。