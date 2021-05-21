【本報訊】前年11月警方圍堵理工大學期間，兩名少年報稱不適，從校園送院，其間涉向警員訛稱沒帶身份證，最終被揭發原來藏在鞋內。其中一名15歲被告經審訊後，昨被裁定蓄意提供虛假資料及企圖誤導警務人員兩罪成立。裁判員葉啓亮批評被告刻意誤導警方，意圖逃避刑責，但考慮到他被揭發後和盤托出，對警方影響輕微，遂下令先索取感化及社會服務令報告，准他保釋至6月7日候判。

警曾認口供夾過「基本嘢」

現年17歲的李姓被告被指前年11月21日在救護車上向警員23583陳鈞賢（譯音）訛稱沒帶身份證。辯方早前反對將被告未經警誡下的招認口供呈堂，葉官昨裁決指當時所有離開理大的人均需出示身份證，警員要求被告出示並非因懷疑他犯罪，故認為警員並非懷有惡意地不作警誡，最終裁定有關招認證供可以呈堂。

辯方又質疑，陳姓警員的供詞沒記錄查問內容，僅記下被告答案。葉官裁決指陳只負責拘捕工作，正式調查由另一警員負責，故陳沒詳細記錄與被告交流的內容，實可理解。辯方又指被告表示沒有身份證，只是如實陳述；惟葉官不接納說法，強調警員曾以不同方式查問，認為被告必然理解對方並非僅問他「身上有冇」。

審訊時辯方曾質疑涉案兩名警員「夾過」口供，陳承認「夾過時間呢啲基本嘢」，並與同袍「組織」兩名被告將身份證藏在鞋內的說法。同案被告鄭啟駿（當時18歲）早前認罪，被判接受18個月感化。

案件編號：KCCC825/20