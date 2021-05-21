【本報訊】昨日有一名52歲男子周四在西灣河體育館接種中心注射第一劑復必泰後失去知覺，送往東區醫院治理，情況嚴重；另有一名51歲女子則在官涌體育館接種中心注射第一劑科興後短暫腦缺血，送往伊利沙伯醫院，留院觀察。前日共有10人接種疫苗後不適送院，其中兩人留院，另有兩人不聽從勸告自行出院。

政府繼續全方向谷針，昨呼籲曾感染肺炎並已康復人士接種疫苗。由昨日開始，政府陸續透過電話短訊通知已康復出院而未曾接種疫苗的康復者，可到各社區疫苗接種中心或私家診所接種一劑疫苗，醫院管理局亦會向準備出院的康復者派發接種疫苗資料。康復者可直接攜同相關電話短訊或資料，在建議接種日期後向任何一間社區接種中心或私家醫生查詢和安排接種，毋須網上預約。

14日後當完成接種

政府發言人提醒餐飲處所負責人，康復者在接種一劑疫苗後14天，可獲視為已完成疫苗接種。由港府開發、供處所負責人核實顧客接種疫苗或檢測結果二維碼真偽的「驗證二維碼掃描器」已在蘋果及華為應用程式商店推出更新版本，稍後亦將在Google應用程式商店推出。

截至本月16日，本港已接種最少一劑疫苗的巿民約117萬名，佔全港16歲或以上人口的17.8%。同期，衞生署共接獲約2,890宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.15%），包括20宗涉及離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案（佔疫苗接種總劑量的0.001%）。