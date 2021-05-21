【本報訊】香港電台正陸續由人民喉舌退化為黨媒，商務及經濟發展局與港台向立法會提交的最新文件透露，港台將推出新的節目規劃策略，加強製作或播放認同「一國兩制」和了解社會國家的節目，包括購買內地製作的相關電視節目。

商經局和港台向立法會資訊科技及廣播事務委員會提交文件透露，為進一步履行《約章》的公共使命，港台將推出新節目規劃策略，加強製作、播放認同「一國兩制」和了解社會國家節目，包括購買內地製作的相關電視節目。港台將於電台及電視同步推出新節目《談規劃 論選舉》，透過官員訪談，介紹「十四五規劃」和「完善選舉制度」詳情。港台分別與教育局及民政事務局合辦《學界菁英問答比賽》和《青少年制服團體菁英問答比賽》，讓年輕人加深對祖國認識。剛於月初推出的電台節目《灣區生活一小時》，則介紹大灣區各城市的生活文化。

擬再增職位執行《檢討報告》

上月中，港台空降前行政署長蔡潔如、商經局前助理秘書長（通訊及創意產業）張恩慈擔任高層，蔡潔如出任「廣播處長顧問」，張恩慈則為高級管理層（特別支援）。港台在文件透露，「廣播處長顧問」為短期兼職合約職位，協助廣播處長落實《檢討報告》中關於編輯管理、投訴處理機制方面的建議。

港台已開設數個職位，包括政務主任、行政主任、娛樂事務管理主任等職位，擔任支援工作。港台亦正計劃增加行政主任職系人員，以協助執行《檢討報告》中有關人事及財務等方面的建議。

政府早前宣佈，已購入東奧電視轉播權，交由本地五間電視台播放，港台不獲轉播權。港台在文件中表示，五間電視台將與港台分享精華片段，港台亦會製作奧運相關的節目，滙報本地運動員成功獲取奧運資格的情況。