【本報訊】香港單車同盟本周三晚於尖沙嘴舉行「沉默的騎行」活動，悼念因交通意外而傷亡的單車友，惟活動開始前，警方以違反限聚令為由，票控在場參與者，更指嚇在場圍觀市民及記者。有被票控的參與者不滿，指當時各人皆保持1.5米距離，並維持四人一組聚集，質疑無辜遭票控；參與者稱在場警員曾暗指是次為「黃絲活動」質疑參與者有政治目的。

香港單車同盟自2006年起舉辦「沉默的騎行」，悼念香港遇難的踩單車人士及紀念傷者，希望喚起政府及市民關注。活動去年因疫情停辦，今年疫情放緩改以小組形式進行。

參與者稱警暗指「黃絲活動」

參與者Tony表示，本周三晚6時半到達尖沙嘴鐘樓集合地點，當時有至少60警員及6部警車駐守鐘樓及文化中心，他指「佢哋（警方）過往都係幫我哋開路」，當時以為警方協助活動，警方亦提醒各人保持社交距離。他稱當時各參與者皆戴口罩，保持1.5米距離，亦維持四人一組。豈料警員突然喝令在場人士出示身份證，更驅趕記者，其後警方以涉嫌違反限聚令票控在場15名參與者。

擾攘一小時後活動被迫取消，Tony與其他參與者散去，惟在尖沙嘴港鐵站再遭警員截查，有人稱「鬼叫你去參加呢個活動」。他指當時有警員暗指是次為「黃絲活動」，質疑有政治目的。組織創辦人Martin就事件向參與者致歉，並對警方行動感不滿。

警方回應指本月19日晚7時半發現有活動參與者在尖沙嘴鐘樓一帶聚集，懷疑違反限聚令（第599G章），並對14男1女發出定額罰款通知書。