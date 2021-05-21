【本報訊】繼本月初西貢一名菲傭注射復必泰後死亡，一名印尼女傭昨早於僱主何文田家中暈倒，送院後不治。據悉，該女傭10日前接種第二劑復必泰疫苗。接連有兩名外傭注射疫苗後死亡，令不少外傭對接種疫苗感憂慮，衞生署昨傍晚指暫無臨床證據顯示死亡個案與疫苗接種有關。

團體促先驗身

昨早9時許，何文田忠孝街93號欣圖軒2座一名44歲印傭昏迷，送院搶救無效死亡，據悉該外傭5月12日接種第二劑復必泰疫苗。警方其後將僱主帶返現場調查，稍後驗屍確認死因。衞生署昨指，無臨床證據顯示昨日死亡個案與疫苗接種有關，死者接種後留在中心觀察期間無不適，醫管局已向死因裁判官呈報個案，個案將交新冠疫苗臨床事件評估專家委員會評估。

這是兩星期內第二宗外傭打疫苗後死亡個案，首宗事故死者是44歲菲傭Grace，上月21日她注射復必泰疫苗，接種後18日在西貢區僱主住所暈倒死亡。香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤指，兩宗外傭打針後死亡事件轟動外傭界，但大部份外傭不知自己是否適合注射疫苗，多是同鄉說打針便一窩蜂去注射。

香港僱傭代理協會主席張結民指，現時外傭對打針有恐慌，建議外傭打針前先驗身，惟有印傭反映因不諳廣東話及英語，求診時聽取醫生講解有困難，建議印尼駐港總領事館及僱傭公司協助。