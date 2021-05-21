【本報訊】示威者前年11月18日中環「和你Lunch」期間聚集堵路，一名年近七旬老翁到場與示威者交談，並斥責清理路障的途人。老翁日前承認參與非法集結，求情稱當日只想勸年輕示威者離開。裁判官鄭紀航（圖）昨判刑指老翁說法極度牽強，自欺欺人，又指他身穿深色西裝及帶同示威裝備參與集結，與他人互相壯膽，最終判監五個半月。鄭官更謂，自言因本案患上焦慮症及適應障礙的被告老翁非末期病患，相信懲教署會作適當安排，只祝他早日康復。

辯方昨透露，被告梁榮光（67歲）疑患有認知障礙症，並因本案確診焦慮症及適應障礙。臨開庭前，被告向到庭為他加油打氣的旁聽人士微微彎腰鞠躬，說「感謝大家」。判囚後，旁聽人士大叫：「多謝你呀！梁生！」「撐住呀！」

辯方日前解釋，被告膝部曾做手術，案中被搜出的行山杖是用於協助步行。至於案情指被告在示威前線與數名人士交流，用手指向不同方向，辯方解釋被告只是叫示威者回家。

官籲共建和諧社會

鄭官判刑時則指，被告與前線示威者傾談時打開雨傘，被捕時不僅戴着口罩、身穿深色近黑色的西裝，更藏有泳鏡及兩個口罩。鄭官指口罩可協助被告隱藏身份，多餘的口罩則能協助別人隱藏身份。鄭官又指，被告所帶的裝備是反修例運動以來示威者所常用，被告所為能與其他示威者互相壯膽，恃着人多勢眾，威脅公眾秩序，實是全程參與非法集結。

鄭官續指，被告向清理磚頭的途人大罵：「呢度香港嚟㗎！Get out啦！仆街！」可見他情緒高漲，充滿敵意，行為挑釁，斥喝清理路障的熱心市民。片段另見被告毋須使用雨傘幫助步行，亦不見他使用行山杖，批評辯方求情陳詞牽強，自欺欺人，南轅北轍，法庭不予接納。

鄭官續指，案發於中環心臟地帶，當時為工作日午膳繁忙時間，案情嚴重，決定以七個月監禁為量刑起點。被告在開審前表示認罪，可獲扣減20%至25%刑期，最終判監五個半月，即獲21.4%扣減。

判刑後，鄭官聲稱對被告的下場感到惋惜，但明言被告須為其行為負責，希望他能痛定思痛，洗心革面，認清黑白；若將來仍以香港為家，要痛改前非，共建和諧社會。

案件編號：ESCC2202/20