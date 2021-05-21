【本報訊】原屬自願的疫苗接種正逐步變成強制，繼中文大學後，科技大學、香港大學及嶺南大學均要求學生、教職員及宿生接種疫苗，否則需自費每一至兩周接受病毒檢測一次。由於定期自費檢測每學年需4,000至8,000多元，科大學生會批評，新規定等如以經濟壓力強制學生接種疫苗，質疑校方是「跟風」迎合港府要求。

繼中大較早前要求學生接種疫苗或每兩周檢測一次方可獲安排宿舍，科大校長史維亦向師生發電郵指出，為回復正常教學和校園活動，校方「鼓勵」所有學生及教職員以至在校園工作的外判商，在9月新學期前接種疫苗，校方正與政府商議，安排到校接種服務。如任何人因醫學理由未能接種，需定期進行病毒檢測，並要向校方提交報告，詳細要求稍後公佈。史維又稱，科大人不單只要考慮自身福祉，同時要考慮整體社會的健康。

早前曾聲稱分配宿位不考慮有否接種疫苗的香港大學，亦宣告轉軚。港大學生發展及資源中心宣佈，由今年8月25日起，所有入住港大宿舍舍堂和住宿學院的學生都需接種疫苗，或自費每周做病毒檢測。要求亦適用於住宿教職員與同住家人。

港大反口要求宿生接種

港大解釋，學生宿舍內有不少公用設施如茶水間、浴室和洗衣房等，宿生日常生活難免接觸，接種疫苗有助重新開展較全面的舍堂生活。

嶺南大學亦向師生發電郵，「強烈鼓勵」所有教職員和學生接種疫苗，或在返回校園前作病毒檢測。嶺大亦要求所有於學生宿舍住宿的學生、舍監、導師及其家人接種疫苗或定期檢測，詳情稍後公佈。

若學生每一至兩星期自費檢測，以社區檢測中心每次收費240元計算，一學年需4,000至8,000多元。科大學生會發言人麥嘉俊表示，學生如要自費定期檢測，會造成沉重經濟負擔，變相強迫學生接種疫苗。目前不少人接種疫苗後出現不良反應甚至死亡，令不少同學對接種疫苗抱持觀望態度。他質疑校方似是看到中大做法後，「跟風」迎合港府要求。

城市大學大稱，校方鼓勵師生、教職員按個人需要考慮接種疫苗；浸會大學及教育大學則表示，會按疫情最新情況檢視校園的防疫安排。公開大學表示，暫時未有計劃要求師生接種疫苗。

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