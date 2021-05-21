【本報訊】耗資近60億元的啟德前跑道南面發展項目基礎設施工程，在延誤最少兩年後陸續完工。當中的「啟德空中花園」昨日開放，當局聲稱是「全港首個建於波浪形隔音屏障上的空中花園」。不過花園兩旁目前都是工地，網民笑稱「可以組團欣賞地盤工程」。

網民嘲「欣賞兩旁地盤」

「啟德空中花園」屬於土木工程拓展署轄下啟德前跑道南面發展項目基礎設施工程第二期的一部份，整項工程的預算為57.6億元，其中第二期合約為19.5億元，由大陸工程—捷章建築聯營公司承建，2015年動工，原預計2018年年初至2019年完成，惟高架園景平台部份至昨日才開放。

政府把高架平台休憩用地美其名為「啟德空中花園」，更聲稱是「全港首個建於波浪形隔音屏障上的空中花園」，全長約1.4公里，佔地約兩公頃。空中花園北面連接未來的都會公園，南面則接駁啟德郵輪碼頭及啟德跑道公園等。

空中花園以航空為設計主題，內設三個架空廣場，分別為「花園廣場」、「草地廣場」及「噴泉廣場」。有關「啟德空中花園」的資料及前往方法，可瀏覽網站www.skygarden1331.hk。

有網民昨日上載現場照片到facebook，發現花園兩旁現時全屬工地，沙塵滾滾。有網友笑言，公眾可組團前往欣賞地盤工程。有心水清的網民質疑：「說好的輕軌列車去咗邊？」林鄭月娥出任發展局長時曾提出在啟德興建單軌鐵路，惟於去年施政報告發表當日，消息人士已表明計劃告吹。