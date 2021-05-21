主恩會在2012年大幅修改會章，確立陳偉民是永久董事，而其他董事任期為2年，連任不可超過連續2屆。此外，原本不設限制的會友人數，收窄為僅120名，變相限制少數會友有權投票。香港會計手足工會主席吳浩謙認為做法不妥，令少數人掌握更大權力，「永遠都係嗰班人去控制，其實會失去咗公信力」。

陳偉民向記者解釋，2012年自己與伍維新牧師修改會章。他強調，當時正物色接班人，為了交棒順利而成為永久董事，「如果2年就換一屆（董事）嘅話，可能我2年或者4年就要離開，如果咁嘅話，教會可能運作得唔暢順，而且係唔能夠過渡」。至於為何收窄會友投票權，他解釋：「英文我好差，我英文好差，咁呢方面我被蒙蔽，真係唔好意思。」

主恩會在2021年再修改會章，雖然將會友人數變回無限制，但就將會友分成2個等級：普通會友（Ordinary Members）沒有投票權，核心會友（Core Members）才有投票權，要成為核心會友必須受浸5年或以上、是教會的領袖、經常參加崇拜，以及持續奉獻。換言之，教會仍限制少數人可投票。教會又新設條款，任何會友的行為若不利或違反教會利益，經董事會調查後，可被開除會籍，教會亦沒有必要提供原因。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）