生與死，是所有人都要面對的人生課題。有教育基金舉行步行活動，透過在中西區不同地方漫遊，啟發參加者對生老病死有不同的詮釋。

心繫心生命教育基金舉行名為「靜觀漫遊 死旅‧圖生」的步行活動，途經香港醫學博物館、大館、跑馬地墳場等地方，希望透過導覽參觀、靜觀步行等活動，令參加者對生死話題有嶄新的看法。

嚮導之一阿水，有豐富的街跑經驗，又在中西區居住多年，指自己與心繫心基金的理念一拍即合，故成為活動嚮導。在介紹不同的景點時，他加入不同故事及景點背景，嘗試將生老病死元素融入景點中，引起參加者的思考。

他強調「共業」的概念，指現時社會的情況為人與自然相處使然，希望一眾參加者能有更強保育意識。他舉例指，景點之一PMQ正是因為巿民的集體努力而「先死而後生」，希望巿民不要只在口裏說保育，亦要付諸行動，同時要相信自己有能力作出改變。

經過2個多小時的行程後，參加者到達了目的地—跑馬地墳場。大會安排了資深的嚮導為參加者進行講解，講及不少在該墳場下葬的名人的故事。

有不願上鏡的參加者指，自己的思想相當保守，當初誤以為是中西區的嚮導節目才參與，坦言自己相當避忌生死的話題，但參加活動期間，嚮導毫不避諱地談及自己的生死觀，笑言「咁又唔會開放到諗綠色殯葬，大佬呀，突然間變到咁激㗎咩」，但亦大開眼界，指對於生死等話題亦更加開放。

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