【本報訊】工聯會榮譽會長黃國健過去在立法會的表現多次與勞工利益背道而馳，其中在2016年，時任特首梁振英曾承諾將逐步降低強積金對沖比例，但《施政報告》卻隻字不提有關政策，被質疑「走數」，工聯會當時雖表明不滿，但最終黃國健等三名議員就《施政報告》的致謝動議投下贊成票。黃國健事後回應時一度表示「我哋幾時都係企喺打工仔嘅對面」，後來澄清是站在工人一方，又辯稱不想外界誤以為工聯會和政府「反枱」，自己是「含淚投票」。

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為反泛民 棄爭七天侍產假

2018年，政府建議將男士侍產假由三天增至五天，多名泛民主派議員不滿增幅過少，其後在立法會提出增至七天的修訂。工聯會多次聲稱爭取七天侍產假，在2016年立法會選舉中更以增加侍產假天數作政綱宣傳，惟包括黃國健在內的五名工聯會當屆議員拒絕支持泛民的修訂，黃國健更在會上批評泛民的要求是「廉價嘅操作」，最終投票支持政府草案。

今年1月，黃國健提出書面質詢，將疫情失控矛頭指向外傭，要求勞福局勸阻外傭在公眾地方聚餐，並禁止她們搭建帳篷，建議當局將她們列為須接受定期強檢的特定群組，被質疑歧視外傭。