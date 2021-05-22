政府計劃修訂《醫生註冊條例》，放寬符合指定資格的非本地培訓港人醫生可免執業試註冊。修例建議，醫生在公營機構工作的5年期間，每年也會接受評核。醫委會主席劉允怡表示，需設一套制度去評核他們在公營機構的工作表現。

劉允怡接受Now新聞時事節目《大鳴大放》專訪時稱，「不但止要求佢（醫生）係知識要好、技能要好，醫生最難跨越係點樣將知識、技能應用喺病人身上」。他續稱，因每個病人情況不同，此為很大的跨越點；另外醫生對病人的態度、醫德及負責任亦很重要。

院校名單應以英語授課及貼近本地水平作考慮

對於部份專科學院名額不足，未能接收所有本地及海外醫生作專科培訓的問題，劉允怡表示，正與政府商討能否利用私家醫院作培訓，指外國有些地方正採用，當醫生做手術多一個助手，亦可教他如何做，但稱「要整個好嘅機制，唔好畀人利用咗。好嘅機制一定要培訓為主，希望私家醫院加入後，大家得益」。

劉認為，政策為解決醫療系統樽頸問題踏出第一步，而哪些非本地醫學院能獲得認可，可經特別註冊回港做醫生，劉認為，專責委員會在審核時，除了看國際排名，課程還必須是以英語授課及貼近本地水平。

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