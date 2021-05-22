盛傳有意再次參選特首的全國政協副主席梁振英近期動作頻頻，先後發表多項施政建議，今日（22日）又出席昔日「唐營」的全國政協委員林大輝主持的電台節目，討論選舉改革。林大輝直問梁振英：「老老實實講，有冇打算參加下屆行政長官呢？」梁再度未有排除參選可能稱「任何位置能為國家、香港服務，我都非常樂意。」另外，梁振英又表示在維護國家安全方面，未來立法會將會是一言堂。

被問及會否再參選 梁振英：樂意在任何位置為港為國家服務

今年3月，梁振英接受路透社訪問時，已沒有排除再角逐特首可能，標榜「我會竭盡所能為香港服務，為國家服務。」今日他接受2012年特首選舉期間，其對手唐英年的支持者林大輝訪問，林大輝問梁：「CY，你係全國政協副主席，相信無人質疑你唔係愛國愛港嘅人，你又係上屆特首，治港者嘅第一把手，不如老老實實講，有冇打算參加下屆行政長官呢？用行動去彰顯愛國愛港者治港嘅精神。」

梁回應稱，這問題他已回答過多次，重申「在任何位置我能夠為香港為國家服務，我非常樂意」，又說「社會值得想未來五六年間，現在已經正本清源，香港進入建設時期，我們如果可以認清香港在國內兩岸國際大形勢下趨吉避凶，用好香港的優勢。」

他亦刻意宣揚自己過去兩年，為香港與其他內地城市做對接，指過去兩年因為「黑暴」及疫情使香港與內地交往隔斷，認為在特首人選問題上，「我覺得並唔係問張三李四，你想唔想做行政長官，而係問自己（過去幾年）香港出咩事？咩嘅行政長官可以不失時機地掌握好香港嘅事。」

除大舉表態支持北京「完善」選舉制度，炮轟民主派以拉布「拉死」成立文化局等外，梁振英更指，統計過2019年有民主派議員10次訪美，要求美國制裁中國及香港，形容新選舉制度「彌補」過去出現的缺陷。

若提出不維護中國主權的言論 即使不涉及武力都「唔得」

提到日後立法會會否「清一色」，民主派能否取得參選立法會資格時，梁振英更指，治港者「愛國愛港」是天經地義的普世價值，也必須要維護國家的主權、安全和發展利益，若然有人聲明支持港獨、去中央化，都會被視為不維護國家主權。有議員若身在香港提出不維護中國主權的言論，即使不涉及武力也不可，並引述西班牙加泰羅尼亞議會的例子，指議會當時通過加泰羅尼亞獨立議案，時任的國會議員都被西班牙政府判囚8至13年，聲稱「一國行先」是國際標準。

他續指，每個愛國者就不同政策都有不同意見，能力和表現都有不同，選民仍然可以作出揀選，相信日後的選舉仍有活躍及充份的競選過程，也深信只要做好成績，即使今次有人杯葛選舉，下次選舉的投票率都會提高。

立法會在維護國家安全主權是「一言」

新選制下加入資格審查委員會進行參選人資格審查，梁振英認同要有篩選機制，防患於未然，防止出現類似早前西班牙加泰羅尼亞議會的情況，不希望有立法會議員被帶上法庭或判監，「如果你話維護國家安全、主權同發展利益方面，（立法會）意義上就係『一言』，但房屋問題點解決、二次分配點進行、貧窮問題點解決，我相信（未來）立法會90個議員唔止有2種睇法，可能係10種、8種睇法，所以我認為立法會仍然係可以充分行使權力，同履行職責。」

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