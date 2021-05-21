【本報訊】法官葉佐文日前質疑警方於被告不在場的情況下，在單位內拍照取證；至昨天葉官翻閱警方拍攝涉案單位的相片期間，發現其中兩張拍下同一窗戶的相片，窗簾位置有變。葉官質疑警方： 「一路影，一路郁啲嘢㗎？」又質問主控：「你諗住幾時同我講？你博我睇唔到啫？ 」

另外，負責將第三被告丘建威押返單位及後樓梯的有組織罪案及三合會調查科探員5820梁樂文（譯音）供稱，鑑證人員到單位拍攝時，案件主管要求他帶被告到後樓梯等候；梁稱據他理解，涉案單位面積較小，若多人同擠於單位內，會阻礙同袍搜證。

警疑寸官：唔係所有嘢可庭上講

葉官提出，如指明其中一名被捕人士在場做代表「咪夠位囉」。梁回應稱不評論，但葉官謂：「就係要你評論，咁樣係咪唔阻，同埋咁咪公平囉？」梁先稱「我唔肯定可唔可以咁做」，其後同意葉官建議稱「可以咁講」。

梁及後在控方追問下意有所指謂：「我評論唔到㗎其實！唔係所有情況可以喺法庭一一講出。可能係我表達得唔好啦，係咪呀，法官閣下？ 」葉官聞言回應謂：「我鍾意你講『唔係所有情況可以喺法庭講出』呀。咁你要記住，有啲嘢我係審唔到㗎。你記住喺法庭講嘅嘢，全部有紀錄。」