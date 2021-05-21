【反國歌法示威】

【本報訊】市民去年5月27日發起反國歌法示威，一名男學生被指在旺角呼籲示威者堵路並大叫：「手足！前面有狗呀！快啲丟啲垃圾出馬路，塞住啲黑警！」涉案男生早前否認在公眾地方造成阻礙罪受審，裁判官梁嘉琪昨裁決指警員作供清晰合理，是誠實可靠的證人，反指男生站在馬路上叫囂，呼籲他人堵路，阻礙交通，裁定男生罪成，還柙至6月4日判刑，等候背景報告。

沒搜出危險品

辯方求情指，被告李澤楠（20歲）面對法例中罪行元素較輕的條文，亦即被控造成阻礙而非造成危害，望法庭輕判。

警員鄧寶龍（譯音）審訊時供稱，被告當時身處山東街近花園街的示威人群前方，呼籲他人堵路，鄧見狀遂上前制服並拘捕被告。辯方指呼籲堵路的人或是其他示威者，又質疑鄧沒查問被告背囊內有何物品，處理證物手法粗疏。

不過梁官裁決指，當時另有警員查問背囊內有何物件，加上鄧供稱沒搜出危險品，不認為鄧有必要就背囊查問。梁官亦指鄧負責觀察示威者有否堵路，並供稱一直留意被告，證供清晰合理，接納鄧的說法。

被告傳召友人作供，稱與被告從早上至下午都在逛街。惟梁官質疑他們途徑「嚴峻」路段，友人證供顯然屬堆砌。梁官又指友人聲稱看見被告遭人按在地上後，與另一名友人到餐廳休息，事後才得悉被告被捕，惟盤問下承認事後一兩分鐘已得悉被告被捕，說法前後矛盾。

案件編號：KCCC2965/20