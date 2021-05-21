【本報訊】今年是六四32周年，因10.1集結案被還柙的支聯會副主席何俊仁，日前接受訪問時直言，若今年市民到維園悼念六四將要冒很大風險，當局「今年可能會大批拉人」，故此他呼籲港人「要靈活」應對，例如改日子悼念、或悼念後才把相片上載，令全香港變維園。八九學運領袖王丹亦建議港人，今年六四在家中窗台點起蠟燭，「讓整個香港，成為燭光城市」。

何俊仁還柙前接受YouTube頻道《看中國》專訪。何表示，法治和司法獨立都很脆弱，香港只會變差，越來越大陸化，國安法實施後，不少案件已是以內地手法來處理，檢控、警察部門已不受制約，港人可以做的只是拖慢變壞過程：「環境係好惡劣，差唔多我見咁多年喺香港嚟講，係最差嘅時候，但只係相對差，可以再差落去，因為香港仲未全面大陸化，香港一路越來越接近大陸。」

支聯會：續與警商集會安排

被問到今年六四、7.1上街可能被捕時，何直言到維園悼念的人有很大風險，「如果（六四當日）真係企出嚟，啲市民仲係企出嚟悼念六四喺維園，今年可能會大批拉人。」他指出，以往自己被控未經批准集結，一般只罰款或社會服務令了事，如今初犯者如只是入維園「坐一坐」的區議員梁凱晴，也要即時入獄四個月。他估計，北京可能下達了「死令」，要求電視螢幕上不能出現在維園舉辦悼念六四集會畫面。

何俊仁再三提醒有意上街的人、悼念的人想清楚，因為今年情況實在嚴峻：「我呼籲大家要靈活啲應對今年嘅情況」，建議市民可用其他方式來悼念，例如改為其他日子、地方舉行、或在網上舉行，甚至乎悼念後才上載相片，讓全香港變維園：「最緊要個心仲喺度」，他承認，香港現時與戒嚴差不多。

何寄語港人，保存一口氣繼續抗爭：「最緊要堅持落去，保持住希望，相信正義最後會勝利，人民係最後應該得到自由同埋解放」，而且要「有勇氣講真話、活在真相之中」，勿被人逼講假話。

王丹透過其Facebook專頁發文表示，估計今年維園六四晚會「是不會被允許舉辦了」，不過「我們不能讓這道香港最美麗的風景熄滅」，故建議港人於六四當日，「在自己家裏的窗台上，點燃一支蠟燭」，「讓整個香港，成為燭光城市，向全世界展現『永不忘記，永不放棄』意志。」支聯會常委趙恩來向本報指，鼓勵港人以不同方式悼念六四，形容王丹建議是其中一個可取方法，但支聯會會繼續與警方商討六四集會的安排，「唔會先自己縮」。