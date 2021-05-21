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【本報訊】涉區議員宣誓的修訂條例昨正式刊憲生效，有傳媒隨即引述消息指去年民主派初選排名單非首位的區議員共19人也可能被取消議員資格，當中沙田或為重災區。有區議員已預料或被政權打壓，故早已有被取消議員資格（DQ）、破產或被控以顛覆國家政權入獄的心理準備。

政府料最快下月安排區議員宣誓，網媒「香港01」隨即引述消息指，只要有參加民主派初選，即使排在名單第二、第三的民主派區議員，不排除被DQ。

本報翻查初選名單，不計算已被DQ和辭職的人，共有19位仍在任的區議員與還柙人士合組名單。當中以劉頴匡名單最多人，共有八位現任沙田區議員，該區亦有另一位區議員與同被還柙的民主黨林卓廷合組名單，一旦消息屬實，多達九位沙田區議員或被DQ。

「國安法下紅線任佢定」

剛在立法會通過、涉區議員宣誓的修訂條例列明，律政司長可以以區議會議員違反誓言或不符合擁護《基本法》、效忠特區的法定要求，提出法律程序，有關議員職能及職務即時自動暫停，直至法庭在有關法律程序有最終決定。

排在劉頴匡名單第二位的沙田區議員李志宏接受查詢時批評，「香港01」故意放風散播白色恐怖，籲市民毋須過於擔心，排在名單內的區議員必定會互相支持，「繼續行落去」。他稱參與選舉時已預視到會面對政權清算，故已有被DQ、破產或入獄的心理準備。他暫未決定是否宣誓，要待政府方案出台再考慮，認為政府會否DQ他們的資格，並非取決於他們是否宣誓。

「天水連線」林進在民主派初選時排在現正被還柙的伍健偉名單內。他接受本報電話訪問時坦言，當初參選都可以被視為違反國安法，對於其他荒謬的事，包括排在初選參選名單的區議員會被DQ，並不感到意外。他稱未來會繼續宣誓，至於能否符合愛國定義交由政權決定，已有心理準備會持續被政權打壓，包括被控以顛覆國家政權罪。

有排在初選名單第二位的區議員表明不會受傳言影響，會繼續宣誓。他直言在國安法下「紅線任佢定」，「唔驚得咁多」。

「香港01」報道更指出，政府將邀請所有區議員出席宣誓，事後才一次過公佈DQ名單，由負責監誓的民政事務局長徐英偉公佈誰人不符合宣誓要求，喪失議員資格。

黃健菁何致宏辭任區會

政府昨公佈12區的區議會議席懸空，包括因涉區議員宣誓條例刊憲即時被DQ、正在還柙而無法履行職務、或因拒絕宣誓而辭職的區議員，但未有提到補選安排。

此外，前年勝出堅摩選區的中西區區議員、公民黨黃健菁昨在facebook宣佈，自去年起身體狀況欠佳，醫生早在去年12月建議她必須暫停工作專心休息，惟因公務繁忙令身體狀況一直未有改善，因此決定辭任區議員，「同日開始不再參與政治或地區活動」，冀區內街坊、戰友及黨友體諒。

患上情緒病的另一位中西區區議員何致宏亦已辭職，下周四生效。