【本報訊】基督教主恩會今年2月爆出財困，整間教會資金僅餘數十萬元。有前教友查賬發現，教會將早年籌集逾600萬元的「建殿奉獻」，用作裝修和日常開支，後者更欠缺董事會文件。教會創會牧師陳偉民的待遇亦引起爭議，2015年退休時獲批高達72萬元長期服務金及獎金，翌年另一位伍牧師退休卻不獲發長期服務金。主恩會解釋，有關金額是保障陳偉民退休生活，今年補發伍牧師14.5萬元長期服務金，對欠缺深感抱歉。

《基督日報》早前報道，陳偉民早年曾任職警察，1997年創立主恩會，由30名會友發展至逾1,000人的教會。前教友Joe憶述，主恩會吸納很多年輕人加入，他18歲就參加教會，至2010年陳偉民倡議籌錢興建「主恩大樓」，目標2015年落成，呼籲教友每人奉獻7,500元或一個月薪金，Joe分12期捐款7,500元。另一名教友吳小姐當年正在修讀大專，亦節衣縮食捐出約一萬元，「其實係好吃力嘅，係將日常零用錢儲埋」。

改捐款用途 前教友斥欠交代

教會最終籌得630萬元，但買會址一直無下文。吳小姐表示，當時抱有疑惑卻不敢追問，「教會裏面流傳一個說法，2015主恩大樓係一個禁忌，你唔問得、你唔講得」。今年初，主恩會公佈戶口僅餘60萬元，建殿戶口佔約41萬元，又再呼籲每名教友捐款一萬元，用作搬遷會址、補回儲備和應付日常開支。吳小姐批評，教會過去未諮詢捐款者同意就動用建殿奉獻，「你當年嗰嚿錢不明不白，又唔出聲又唔交代，但係你到今時今日又籌？」

已退休的陳偉民牧師堅持不錄影才回應本報查詢。他辯稱，當年買不到合適單位作會址，至2012年因為舊業主加租，董事會一致通過搬到華懋荃灣廣場的單位，並調動「建殿奉獻」資金用作裝修，除了有會議紀錄，亦有通知教友。但裝修工程超支25%，由257萬增至322萬元。2017年起教會四次動用建殿戶口款項應付日常開支，涉款逾300萬元。作為董事會主席的陳偉民承認，董事會僅口頭同意動用款項，沒有文件紀錄。

Joe批評，董事會僅憑口頭協議就挪用款項，亦沒有知會有份奉獻的教友，「你係一個大機構，你用一個名義籌集一嚿錢。你用唔用到落呢個名義裏面，你唔係都應該有義務同責任去交代咩？」

主恩會另一項爭議是每年支付數十萬元董事酬金。香港會計手足工會主席吳浩謙指出，根據稅務局《屬公共性質的慈善機構稅務指南》，一般禁止董事收取薪酬，除非受薪成員持有特別資歷，或者機構無法物色到具備相同資歷的人選。主恩會辯稱，所謂「董事酬金」其實就是牧師收取的薪金。據了解，2014年或以前年度，只有陳偉民領取董事酬金，2015年起再多一個牧師領董事酬金。

另一牧師退休五年始補發14萬

翻查教會的財務報表，董事酬金幾乎年年上調，2014年加兩成至52.5萬元，到2017年董事酬金已高達86萬元。陳偉民承認，2015年退休前月薪約4.5萬元，同年獲授54.5萬元長期服務金及16.5萬元特別禮金，毋須對沖強積金。他聲稱，董事會批出合共72萬退休金時，他有避席討論。但吳小姐質疑，2016年另一位牧師伍維新退休時，卻未獲發長期服務金和獎金。

主恩會解釋，有關金額是保障陳偉民未來20年退休生活（按每月3,000元乘12月乘20年=72萬元），長期服務金超出39萬元是合法。董事會今年4月補發伍維新牧師的長期服務金及獎金14.5萬元，對欠缺深感抱歉。勞工處表示不會評論個別個案，但指《僱傭條例》規定，僱主須在僱傭合約終止後七天內支付長期服務金給僱員。個別僱主可因應業務狀況和承擔能力，給予優於法例規定的僱傭福利。

陳偉民收取退休金後，仍在主恩會擔任主任牧師至2019年。他近日在教會內部分享會承認，2016年月薪達4.97萬元，與其他員工薪金差距較大，是有疏忽，並向員工致歉。他向記者表示，對領取高薪並不高興，「其實我個心係唔開心，但係因為咁嘅緣故，2018年我減人工，2019年我更加減人工」。他補充，2019年月薪已減至2.6萬元，同年交棒予鄭玉橋牧師，他轉任受薪顧問，月薪約1.5萬元，直至2020年辭去董事職位。