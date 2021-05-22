全球正面對第二波疫情，部份國家如印度正受變種病毒肆虐，從媒體報道可見恆河中有浮屍，但其他疫情緩和的國家如英美等，也面對肉眼未必看見的問題。《經濟學人》報道，COVID-19患者可出現「後COVID綜合症」（Post-COVID syndrome），即全身任何部份都可持續受影響最少3個月，尤其是出現窒息、疲倦及「腦霧」（brain fog），即失憶、思維混亂、注意力難集中、頭暈和遺忘日常詞彙等令人困擾的認知症狀 。英國有50萬人有後COVID綜合症，至今此症無藥可醫。

《經濟學人》報道，「後COVID綜合症」又名「長COVID」（long COVID），是指患者身體任何部份都可受影響最少3個月，尤其是出現窒息、疲倦及「腦霧」症狀。英美及以色列雖然靠疫苗接種走出疫症困境，但隨之而來便是COVID-19患者可能長時間受影響。

英國每5人有1人不能做兼職、文職

報道指，在英國每5人中有3人有此綜合症，身體的疲累限制日常活動；每5人中有1人連做兼職或固定於辦公桌上工作都不可以。英國有50萬名綜合症患者受影響逾半年，佔約15%勞動人口，以此推算，全球可能有8,000萬人受綜合症影響。英國國家衞生研究院指出，有80%綜合症患者工作受影響，超過30%人表示構成經濟壓力，顯示即使疫症緩和，所來帶的持續經濟損失不容忽視。

最大問題是，至今此綜合症無藥可醫，科學家只知引起綜合症是因病毒感染、自身免疫疾病及COVID-19病毒損壞部份人體組織。現時綜合症患者只可靠復康治療紓緩痛楚，完全康復的機會很微。

報道提出忠告，指疫症來勢洶洶時，或會有很多防疫政策是失誤，可以用疫症出乎意料來解釋，但現時再沒有藉口處理受綜合症困擾的人，也沒有時間浪費，建議醫療機構及僱主協助綜合症患者，如彈性工作安排，令他們最少能做兼職。

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