【本報訊】新一期綠置居啟鑽苑將於下周五至6月10日接受申請，房委會昨日開始派發申請表。房屋小組委員梁文廣認為，啟鑽苑位置和價錢吸引，估計銷情將很理想。有公屋戶由元朗遠赴觀塘索取申請表，表示疫潮下收入減少，但兒子會幫忙供樓，「趁後生有能力供」，希望可搬入市區節省上班時間。

啟鑽苑料銷情理想

房委會昨日起派發新一期綠置居申請表、申請須知及售樓資料簡介，設於觀塘建生廣場的房委會綠置居銷售小組，昨早陸續有人取表和參觀模型。

元朗洪水橋公屋戶陳女士遠道而來索取申請表，她說現時居於210呎公屋單位，位置太偏遠，希望可搬入市區，方便她和兒子在九龍上班。本身任職服務業的她說，今次是首次抽資助房屋，疫潮下收入減少，但兒子會幫忙，相信仍可供到樓，「趁後生有能力供」。

啟鑽苑連同上期滯銷的蝶翠苑及青富苑單位，加上租置計劃的回收單位，今期計劃合共推售3,437個單位，其中最受矚目的啟鑽苑單位有三幢住宅大廈，每幢樓高39層，共2,112個單位，實用面積由184至481平方呎不等，料最快2023年11月才落成。單位以市價約五折出售，售價由118萬元至約385萬元，平均每平方呎售價為7,390元。

有意購買今期綠置居單位或租置計劃下屋邨回收單位的合資格綠表人士，可於本月28日至6月10日下午7時期間遞交申請表，申請費用為250元。

公屋聯會總幹事招國偉及房委會資助房屋小組委員梁文廣到場了解派表情況。梁文廣表示，啟鑽苑位置和價錢都很吸引，估計銷情將很理想，但柴灣和青衣綠置居貨尾單位，以細單位為主，「以前無人睇同買，𠵱家應該都無乜吸引力」。