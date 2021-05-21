【本報訊】荃灣一名70歲富婆去年接獲假冒上海公安的騙徒電話，聲稱她干犯內地貪污罪行，要她交出戶口金錢以證清白，更被自稱「特務」的騙徒帶往借貸公司按揭兩次套現，老婦並交出銀行戶口資料、密碼及銀行卡予「特務」，最終戶口內連存款及借貸共790萬元不翼而飛，警方前日在筲箕灣拘捕假「特務」騙徒。

被騙70歲老婦與兒子居住綠楊新邨，其夫亡故後留下兩個巿值逾六千萬元舖位，老婦稱無留意騙案新聞，對騙徒的話信以為真。

「香港行政法院」稱內地犯貪污

去年9月18日，老婦在家收到自稱「香港行政法院」職員來電，指她在內地干犯貪污罪行，電話隨即接駁到另一名自稱上海公安騙徒，要她用錢以示清白。

其後三個月，騙徒一直與老婦聯絡，並得悉她沒現金卻坐擁三個物業，去年12月底，「特務」騙徒抵達老婦住所，陪她乘的士到中環借貸公司按揭，借下300萬元；翌日再按揭另一單位借貸300萬元。

警方指「特務」作風「進取而狼死」，不但主動致電受害人，更教她帶備所需文件陪同到銀行辦手續，他報稱獲幕後主腦3.8萬元酬勞。

老婦其後將600萬借貸存入戶口，並把戶口資料、密碼及銀行卡交予「特務」保管，至今年，「特務」要求事主按揭第三個物業，老婦3月12日發現銀行存款及600萬借貸在內共790萬元不翼而飛報警。

警方前日在筲箕灣拘捕該名扮特務28歲男子，但他報稱是電騙案苦主，去年11月被騙1萬元，其後獲詐騙集團安排作假特務行騙其他人。