【本報訊】去年民主派初選不少區議員借出議員辦事處作為票站，網媒「香港01」昨日引述消息指出，借出辦事處的區議員很大可能被定性為「協助顛覆國家政權」，很大可能會被DQ。其中開設逾50個票站、擁有不少區議員的民主黨料首當其衝。民主黨主席羅健熙指，由於未能證實消息真偽，故不作評論。

民主派初選全港有逾250個票站，約一半票站是民主派區議員辦事處，政府之後拒絕向這批區議員發還舉行初選月份的營運開支及助理薪津，並解釋議員應確保辦事處的運作開支須用於執行區議會職務，用作票站是與區議會無關的職務，故不會獲發還營運開支，最終議員需自掏腰包。

趙恩來：出口術嚇從政者

最新消息更指，借出辦事處的議員或會被DQ。擁有最多區議員的民主黨在民主派初選開設逾50個票站，民主黨主席羅健熙接受本報查詢時表示，「香港01」只引述消息人士說法，無法證實消息真偽，故不會作出任何評論。

同樣有借出議辦的工黨趙恩來向本報表示，坊間越來越多傳言，所有傳言屬非官方說法，質疑是「出口術、打心理戰」嚇怕從政者，也令市民自劃紅線，他不會相信有關傳言。

趙恩來強調，民主派初選並非違法行為，只是一個渠道讓市民表達對民主派立法會參選人的意見。早前表明會宣誓的他指出，有關消息不會影響他，「我唔會不戰而降，區議員作為民意代表，應該戰到最後一刻」。

「香港01」報道又指，當局會否以港版國安法拘捕及起訴借出議辦的區議員，消息指暫時未有相關訊息，但不排除可能性，視乎律政司研判。