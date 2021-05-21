【本報訊】台灣經貿辦暫停服務後，政府僅可透過1823、1868熱線及香港政府一站通網頁處理香港居民在台求助個案。香港學生在台關注組成員Cheer近年到台灣留學，去年9月畢業後回到香港。她批評港府未有考慮約7,000名在台港生的需要，經貿辦暫停服務後，他們再難以獲得港府的即時支援，「打長途電話都要錢啦，係咪應該留返啲人手過渡呢？」

憂熱線未能解決疑難

Cheer舉例解釋，過往經貿辦主要協助在台港生應對突發事故，如白事、交通意外等，亦會為在台的香港學生組織提供活動經費津貼，「平時我哋搞活動，都可以向佢哋claim sponsor，又如果台南有香港學生遇到車禍，打個電話就會有經貿辦嘅人幫手」。她質疑熱線電話未能解決在台港生疑難。

台灣疫情最近升溫，Cheer近日收到不少在台港生的訊息，指經貿辦暫停服務令他們感恐慌擔憂，形容猶如失去靠山。她擔心，若當地疫症持續爆發，港生需要協助甚至撤僑，卻沒有港府人手在台灣，「唔通到時又打電話問？其實係好孤立無援」，批評港府「趁人﹙台灣﹚病，攞人命」。

小組另一位成員Jimmy現在台北士林區留學居住並修讀外語系，大學四年級的他指出，過往對經貿辦的認識不多，只曾經與他們合作舉辦留學生活動，但是他認同辦事處暫停服務會令當地的香港學生有擔憂，尤其現時台灣的疫情漸趨嚴峻，學生自然希望有港府人員在台照應，他亦已盡量減少外出並佩戴口罩。

不過Jimmy認為，若在台港生遇上突發事故，應直接聯絡校方求助，「香港政府人員協助有限嘅，始終遠水不能救近火嘛」。