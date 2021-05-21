中共面對內外困局，正加速發展軍備，在國內煽動民族主義和仇外情緒，頻繁舉行軍演，中共是否在走向軍國主義的不歸路?

中共對外擴張，立足於推動共產主義意識形態和獨裁體制，在西方國家推銷中國模式，收買政客和傳媒，全方位統戰，又在中小國家搞一帶一路的政治經濟文化滲透。這些手法近年來已被西方國家識穿，各國紛紛實行抵制，提高警覺，堅壁清野，中共麻痹和分化西方的圖謀遭到嚴重挫敗，這條「和平演變」的路子已經走不通。

除非中共從此放棄對外擴張的野心，否則，要「解放全人類」，只剩下軍事擴張一種選擇。

朝野互激發 用兵成共識

對中共來說，統一台灣是未遂宏願。幾十年來以「一國兩制」謊言拉攏國民黨，在島內收買商家和傳媒，操控民意影響選舉，而種種統戰伎倆，也因香港「反送中」運動而廢於一旦。今日一國兩制徹底破產，「和平統一」之路已走不通，除非中共放棄統一台灣的宏圖大計，否則就只剩利用軍事力量武裝統一的一條路了。

中共與周邊國家的領土領海爭端，本來希望以和平談判、共同開發方式解決，鄧小平曾說「我們這一代解決不了，就留給下一代解決」，但和平解決的路也因中共財大氣粗後，對鄰國的武力威脅而難以為繼。中共在南海諸島建設軍事設施，派戰機襲擾﹑軍艦游弋，最近通過《海警法》，派民兵船隻威脅鄰國，與印度更因領土糾紛而發生衝突。種種迹象表明，中共正力圖以軍事手段解決領土領海的爭端。

面對國內外不利因素，中共執政的不安感直線上升。對外與西方國家全面交惡，因為價值觀的衝突，已成不可調和之勢，除非中共放棄共產主義意識形態，否則，中西之對抗將會隨時間推移而不斷激化。中共面臨民主國家全面圍堵，最終可能引致軍事上的對抗，因此不得不加緊擴張軍備，頻繁開展軍事演習，發出不惜一戰的叫囂。

為做好應付戰爭的準備，中共近年更大肆宣揚民族主義和愛國主義精神，重彈「美帝亡我之心不死」的老調，在民間掀起一股準備打仗的輿論熱潮。中國人「上詐而下愚」，民間狂熱分子有政治正確作背書，更肆無忌憚火上添油。官方與民間的激進文宣互相激發，官方不得不升溫，民間又不能不加碼，如此一來一回，打仗的呼聲遂高唱入雲。到這地步，官方不敢打，就變成軟骨頭，民間不願打，就變成不革命，於是對外用兵便成了朝野共識。

進退兩難 惟有準備打仗

把一個國家打造成軍國主義，有幾個必要前提：一是要有一個獨裁體制，惟有獨裁才能綁架國家機器；二是要有領袖崇拜，利用偶像的魔力煽動戰爭狂熱；三是要有相當國力，有錢才能打仗；四是要有長期洗腦，社會高度管控，統一思想一致對外；五是軍備要達到一定優勢，軍備不足難以言勇；六是要建立一定同盟關係，不使敵我力量對比過於懸殊；七是外部矛盾不可調和，意識形態﹑地緣政治﹑資源爭奪你死我活；八是要有強烈的對外野心，野心越大，欲望越熾，越敢於冒險。

不鬥只有捱打，鬥又擔心破局，求戰風險太大，求和則顏面無存，進退兩難之際，中共惟有準備打仗以應付突發危機。中共國力目前在頂峯，往後西方打壓，經濟下行，科技成孤島，社會弊端叢生，國力將日漸衰微。按理趁實力充足早打早着，但早打時機未成熟，反可能自絕前路，而晚打則有利美歐整合，中共更處弱勢。如何擇戰機下決心，便是習近平面臨的最大考驗。

中共加速滑向軍國主義，有獨裁體制背書，有領袖崇拜渲染，有「上詐而下愚」的民族文化打底，很容易將民族主義轉化為民粹主義，再將民粹主義轉化為軍國主義。戰爭從來沒有離我們這麼近，中共正走上軍國主義不歸路，長遠來說，一場民族大災劫早晚會發生。

方圓

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